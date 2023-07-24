أعلن وكيل وزارة الإعلام د.ناصر محيسن اليوم الاثنين، عن بدء تشغيل استديو الأخبار الإذاعي الجديد الذي يعتبر من أحدث الأستوديوهات الإذاعية لما يحتويه من تقنيات متقدمة وأجهزة متطورة بالبث الإذاعي.

وقال محيسن في بيان صحافي، إن هذه الخطوة من شأنها تطوير آلية عمل الاستوديو من خلال ربطه بأجهزة خوادم استوديو الأخبار التلفزيوني لتسهيل عملية تبادل المعلومات بين استوديو الأخبار الإذاعي والتلفزيوني.

وأوضح أنه تم ربط الاستوديو بقاعة تحرير الأخبار العربية بحيث يتم إرسال النشرات الإخبارية مباشرة إلى استديو البث عن طريق شبكة رقمية مما يوفر الجهد والوقت ويضمن سلامة بث النشرات الإخبارية في موعدها.

وذكر أنه بتوجيهات من وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري تعمل (الإعلام) على استراتيجية وخطة عمل شاملة لتطوير منظومة العمل الإعلامي على المستويين التقني والفني وتطوير قدرات العنصر البشري في الوزارة التي تتضمن أيضا التركيز على تطوير عدد من مشاريع البنية التحتية للوزارة وفق أحدث المواصفات المطلوبة ومنها الاستوديوهات الخاصة بالأخبار التلفزيونية والإذاعية وبما يواكب التطورات التي تشهدها صناعة الإعلام.

وقال محيسن إن الاهتمام بهذا الجانب يأتي بالنظر إلى ما تمثله عملية نقل الأخبار والأحداث داخليا وخارجيا من أهمية بالغة للمشاهدين والمستمعين إضافة إلى نقل الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي لمشاهدي تلفزيون دولة الكويت.

وأشار إلى أنه تم اعتماد مشروع الرصد الإخباري الذي يعنى برصد ومتابعة كل ما يتعلق بالأحداث الدولية السياسية والاقتصادية وغيرها وجعلها أحدالروافد الرئيسية للأخبار لاسيما الخاصة بالشأن الكويتي.