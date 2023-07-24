تقدم النواب فارس العتيبي وخالد المونس وبدر نشمي العنزي ومبارك الحجرف وبدر سيار الشمري باقتراح بقانون يقضي باضافة المرأة البالغة 50 عاما وليس لديها ابناء ضمن المشمولين بالرعاية السكنية والقرض السكني، ونصت مواد القانون على ما يلي:

مادة أولى:



إضافة مادة جديدة برقم (16) مكرر من القانون (47) لسنة 1993 المشار إليه ليكون نصها الآتي:



استثناء من احكام هذا القانون تمنح سكن او قرض اسكاني كل من:



1- المرأة المطلقة التي ليس لها أبناء وبلغت من العمر ٥٠ عاماً وليس لها سكن.



2- المرأة التي بلغت من العمر ٥٠ عاماً والتي لم تتزوج وليس لها سكن ولا يمنع من استحقاق الحالتين اذا ورثت اقل من ٣٠٪؜ من العقار السكني لاحد والديها.



مادة ثانية:



على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.



ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن إضافة مادة جديدة برقم (16) مكرر من القانون رقم (47) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية.



صدر القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه في شأن الرعاية السكنية وحرص الدستور على النص في المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي على أن الاسرة أساس المجتمع، ووفقا للمادة (7) من الدستور تنص على أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثيقة بين المواطنين». ووفقا وأسند الدستور الى المشرع أمانة حفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها، بما يفرض على المشرع مسؤولية كاملة في تبني قضايا الأسرة، وقد نصت المادة (16) من القانون (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية على أنه:



«يشترط للحصول على الرعاية السكنية المنصوص عليها في هذا القانون ألا يكون رب الأسرة مالكا لعقار أو مشتركا في ملكية عقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية المناسبة، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه، بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم، وتحدد قواعد وشروط تطبيق الفقرة السابقة بقرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة».



وهناك حالات لا يشملها قانون الاسكان الحالي ومن امثلتها أن هناك امرأة مطلقة وليس لها أولاد وبلغت من العمر اكثر من 50 عاماً ولا يوجد لديها سكن أو امرأة غير متزوجة وبلغت اكثر من 50 عاماً ولا يوجد لديها سكن، ومنهن من ورثن أقل من 30٪؜ من عقار مورثهن بحيث إنه لو تم بيع هذا العقار لا يستطعن شراء اي مسكن لقلة المبلغ هذا اذا كان هناك ميراث فما بالك بمن ليس لهن ميراث، وجميع هذه الحلات لا ينطبق عليهن قانون الاسكان الحالي لذا جاء هذا المقترح من أجل المساواة في حقوق الرعاية السكنية ليشملهن لسكن مناسب أو قرض مناسب لشراء أي مسكن يؤويهن بقية حياتهن.