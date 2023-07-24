وجه النائب أحمد لاري سؤالا إلى د. جاسم الأستاد جاء كالتالي: وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة المحترم: الاستفسار عن قطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والنظام الإداري والفني المتبع في العمل حسب الهيكل التنظيمي في المحطات ونظام العمل للعاملين بالمحطات.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 - صورة ضوئية من الهيكل التنظيمي المعتمد من ديوان الخدمة المدنية، متضمنا النظام والوصف الوظيفي في كل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه العاملة، وفي حال عدم وجود هيكل تنظيمي لهذه المحطات يرجى ذكر مبررات عدم وجود هيكل تنظيمي وأسباب ذلك، مع بيان ما إذا كانت الوزارة قد خاطبت ديوان الخدمة المدنية بشأن وضع هيكل تنظيمي وتضمين صور ضوئية للمراسلات بهذا الشأن.

2 - كشف بعدد الموظفين في قطاع محطات القوى الكهربائية - كل على حدة - مع بيان مسمياتهم الوظيفية وتخصصاتهم العملية وسنوات خبرتهم العملية.

3 - تحديد عدد المسميات الوظيفية الشاغرة للوظائف الإشرافية حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

4 - نظام ومواعيد وساعات الدوام الرسمي للموظفين وعددهم في المحطات، وكذلك للعاملين بنظام النوبات - كل على حدة.

5 - كيفية توفير خدمة الطعام بالكافتيريا لكل محطة، وساعات تواجد الموظفين فيها؟ وهل هناك رقابة على الأطعمة المقدمة للموظفين وكشف صحي على العاملين بالكافتيريا من الجهات المسؤولة بالوزارة؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فمن المسؤول عن الأمن الغذائي والرقابة على صحة ونظافة الأطعمة المقدمة للموظفين بالمحطات؟ وعلى من تقع المسؤولية في حال حدوث أضرار صحية لأي من الموظفين؟