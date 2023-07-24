قالت النائبة د.جنان بوشهري إن قانون المفوضية العامة للانتخابات هو أحد قوانين الإصلاح السياسي التي بات من الأهمية أن يتم إقرارها في أقرب وقت.

وأضافت بوشهري أن القانون لم يشتمل على التصويت في الخارج، مؤكدة أنه بات من الأهمية أن يتم تنظيم تصويت الكويتيين بالخارج وممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم في انتخابات مجلس الأمة، والمشروع الحكومي غفل عن ذلك.

وذكرت أن المشروع غفل كذلك عن تنظيم استطلاعات الرأي وأصبح لزاما على القانون تنظيم الاستطلاعات، وأكد الجانب الحكومي هذه النقطة.

وبشأن تنظيم مصادر التمويل ووضع سقف أعلى لتمويل الحملة الانتخابية، قالت بوشهري: لم يشملها القانون كذلك، موضحة أن المادة الثانية تحدثت عن 7 قضاة يمارسون عملهم الأصلي في المحاكم وهم أيضا موجودون في المفوضية العليا للانتخابات، مبينة أنه قد تكون هناك شبهة تعارض مصالح.

وبخصوص المادة 46 التي أعطت الحق للمفوضية العليا للانتخابات بعد 72 ساعة من إعلان النتيجة، تعدل أسماء الأعضاء الفائزين بترتيب أسمائهم، وهذا حق خطير تم إعطاؤه للمفوضية، وكانت المادة مرفوضة من جميع النواب الحاضرين في اجتماع اللجنة.

وبشأن الفقرة السادسة عشرة الخاصة بالتزام المرأة بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية، تساءلت بوشهري عن ماهية القواعد والأحكام التي تشترطون على المرأة الالتزام بها لممارسة حقها السياسي.

وأكدت أنه لم تكن هناك إجابة من الجانب الحكومي، خاصة أن هناك حكم محكمة دستورية في عام 2009 تحدث عن هذه الجزئية.