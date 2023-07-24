خاطب النائب د.فلاح الهاجري وزير التعليم بشأن ملاحظات حول وجود مخالفات وتجاوزات في الوزارة.

وجاء خطاب الهاجري كالتالي: نرجو من وزير التعليم الالتفات إلى ما أثاره الإخوة في جمعية أعضاء هيئة التدريس من ملاحظات حول وجود مخالفات وتجاوزات وشبهة تنفيع في الإعلان الأخير الخاص بتعيينات الوظائف الأكاديمية بجامعة عبدالله السالم. فعلى سبيل المثال، ما سبب حصر إعلان التوظيف لأعضاء هيئة التدريس على عدد محدود من التخصصات العلمية بالجامعة دون غيرها من التخصصات؟ وما سبب إصرار مجلس الإدارة التأسيسي على عدم الإعلان حتى الآن عن الحاجة لتعيين أعضاء هيئة تدريس في باقي التخصصات العلمية الأخرى التي تحتاج إليها الجامعة خاصة مع قرب بدء الدراسة فيها؟

وهل هناك أجندة خاصة من وراء هذا الإعلان الانتقائي، خاصة أن التخصصات المعلن عنها في بعض الكليات سيستفيد منها زملاء الأقسام العلمية لقياديي المجلس التأسيسي؟ ما سيؤدي الى حصر الترشيح للمناصب القيادية والجامعة مستقبلا بمن تم تعيينهم وفقا لهذا الإعلان، لذلك نطالب وزير التعليم بأن يقوم بالإيعاز الى المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم لوقف هذا العبث وسرعة الإعلان عن باقي التخصصات العلمية التي تحتاج إليها الجامعة.