قال النائب فهد المسعود ان الاقتراح بقانون الذي تقدم به وعدد من النواب بشأن العمليات الجراحية التجميلية يهدف الى تنظيمها وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية وليس لوقف هذه العمليات.

وأوضح المسعود في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ان القانون حدث عليه لغط وسوء فهم، وهو قانون تنظيمي يحمي المجتمع من استغلال البعض، ويضع حدا لأي تلاعب واستغلال للناس ويمنع تعريض الأرواح والأموال للخطر.

وأضاف ان القانون نص على تشكيل لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة وهي لجنة طبية سباعية تضم اثنين مختصين بالعمليات الجراحية التجميلية حتى تنظر في الطلبات المقدمة لإجراء عمليات التجميل.

وبين أن القانون نص على أن يتم اجراء هذه العمليات فقط في المستشفيات العامة والخاصة المرخصة لإجراء مثل هذه العمليات، كما حظر أي ترويج لمثل هذه العمليات من خلال الإعلانات التجارية.

وأوضح أن القانون يؤكد على ضرورة اخطار وزارة الداخلية قبل اجراء العملية وبعدها لأن كثير من العمليات يكون فيها تغيير لشكل وجه الانسان وذلك حتى يكون لدى الداخلية علم بذلك وهو جانب أمني مهم.

وذكر المسعود أن القانون نص على منع اجراء أي عمليات لتحويل الجنس واي عمليات وشم، وأجاز حق انشاء جمعية طبية للمختصين في عمليات التجميل حتى يكون لهم دور مهم في توعية المجتمع وحتى لا يقع الناس في مشاكل الأخطاء الطبية والنصب والاحتيال.

وأفاد بأن القانون يسمح لمن يبلغ 21 سنة بإجراء هذه العمليات بعد الإجراءات المنصوص عليها اما القصر فيجب ان تكون هذه العمليات بموافقة ولي الأمر على اجرائها.

وأوضح ان العقوبات على من يخالف القانون فتشمل الحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات والغرامة ألف دينار او احدى العقوبتين ومصادرة كل الأدوات المستخدمة.

من ناحية، أخرى قال المسعود إنه وجه سؤالا برلمانيا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان بشأن وجود اخبار تتناقل وتتردد بوجود ازمة عالمية وارتفاع كبير في أسعار الحبوب والأرز.

وأضاف المسعود أن الكويت ليست بمنأى عن تداعيات هذه الأزمة خاصة بعد قرار الهند حظر تصدير الأرز الأبيض والذي سيؤدي تلقائيا إلى شح هذه المادة وارتفاع أسعارها في السوق العالمي الى مستويات جديدة.

وبين أن قرار الهند تزامن مع قرار روسيا بالانسحاب من اتفاقية تصدير الحبوب الأمر الذي أدى الى ارتفاع كبير في أسعار القمح عالميا.

وأوضح المسعود انه حرصا على الأمن الغذائي في البلاد فقد وجهت أسئلة برلمانية الى وزير التجارة عن خطة الوزارة في مواجهة هذه الأزمة التي تهدد جميع دول العالم خاصة في ظل تصاعد المعارك وفتح جبهات جديدة بين روسيا وأوكرانيا وانسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب.

وقال إنه استفسر أيضا عن مدى تأثر الكويت بقراري الهند وروسيا بعدم التصدير وما البدائل المتاحة امامها لتعويض النقص في الامدادات.

وأضاف ان السؤال شمل الاستفسار عن احتياجات السوق المحلي اليومية من الحبوب والأرز وكيف ستواجه الوزارة تحدي ارتفاع أسعار وعدم تأثر المواطن بها، وحجم المخزون الاستراتيجي من القمح والأرز، وكم يكفي في حال استمرار الأزمة؟

وبين المسعود أن السؤال تضمن معرفة ما إذا كان لدى الوزارة خطة لشراء مزارع للأرز والقمح كاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي في دول مثل سريلانكا والهند وغيرها من الدول التي تنتج هذه المحاصيل للحد من تأثير الأزمة العالمية.

من ناحية أخرى، قال المسعود إنه تقدم وعدد من الإخوة النواب وحسب المادة 46 من اللائحة بتخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة لمناقشة البديل الاستراتيجي وزيادة رواتب الموظفين وزيادة معاشات المتقاعدين.

وبين أنه لا يوجد في الأفق حتى الآن ما يدل على ان الحكومة ستقدم في القريب العاجل أي مشروع عاجل واضح للبديل الاستراتيجي، مشيرا إلى أن آخر ما قدمته كان في عام 2015 ولم يطرأ أي تغيير أو تعديل أو تحديث لهذا المشروع المهم والحيوي الذي يهم شريحة كبيرة من الناس.

وأوضح أنه سيتم استيضاح خطة الحكومة عن مشروعها ومتى ستقدم المشروع وعناصر هذا المشروع وهل هناك دراسة متكاملة وكذلك الخطة الزمنية ومتى يكون هناك تطبيق فعلي وهل ستقدم الى المجلس مشروع في القريب العاجل.

وأعرب المسعود عن أمله في أن يكون هناك استعجال واهتمام من الحكومة بتقديم هذا المشروع الحيوي.