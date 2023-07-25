أجرت الأمم المتحدة وبيونغ يانغ محادثات بشأن الجندي الأميركي ترافيس كينغ الذي يظن أنه موقوف في كوريا الشمالية بعد دخوله اليها بشكل غير قانوني في 18 الجاري، وفق ما أعلن نائب رئيس قيادة الأمم المتحدة الجنرال أندرو هاريسون امس.



وقال هاريسون في تصريح صحافي «نجري محادثات مع الجيش الشعبي الكوري عبر آلية اتفاق الهدنة»، في اشارة إلى الاتفاق الذي أنهى القتال في 1953 بعد الحرب الكورية.



وأضاف «همنا الأساسي هو وضع الجندي كينغ» مؤكدا أن الحادث لا يزال موضع «تحقيق».



وأوضح الجنرال هاريسون أن اتفاق الهدنة ينص على آلية تتيح لقيادة الأمم المتحدة التواصل مع الجيش الكوري الشمالي. لكنه رفض إعطاء المزيد من التفاصيل، مشيرا الى «الطبيعة الحساسة للغاية لهذه المفاوضات». وأقر بأنه «وضع صعب ومعقد».



ولدى سؤاله عما إذا كان الجانبان يعتبران أن الجندي كينغ قد انشق، أجاب الجنرال هاريسون أن قيادة الأمم المتحدة «تكتفي بتصنيف الجندي كينغ على أنه مجرد جندي أميركي»، مضيفا أنه لن يتحدث قط نيابة عن كوريا الشمالية.



وكان ترافيس كينغ البالغ 23 عاما وهو جندي من الصف الثاني انخرط في صفوف الجيش في 2021، قد عبر الحدود «بإرادته ودون إذن» بين الكوريتين في 18 يوليو الجاري على هامش رحلة سياحية في المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين.



وأغلقت المنطقة الأمنية المشتركة في «المنطقة المنزوعة السلاح» منذ الحادث. ومن المرجح أن تبقى كذلك في المستقبل القريب، بحسب الجنرال هاريسون.