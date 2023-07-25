القاهرة - ناهد إمام



أكد د.جمال الحداد، الخبير السياحي وعضو المجلس الإقليمي للسياحة الآثار، أن القطاع السياحي في مصر حاليا يشهد اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، حيث تم وضع استراتيجية طموحة تهدف إلى زيادة عدد السائحين إلى 30 مليونا بحلول عام 2028 وتحقيق معدلات نمو سنوية تتراوح بين 25% و30%.



وأوضح الحداد، في تصريح خاص لـ «أنباء مصرية»، أن مقومات تلك الإستراتيجية، تمثل عامل جذب لمزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي وتوفير فرص استثمارية أمام المصريين في الداخل والعاملين بالخارج.

وقال إن السياحة في مصر وخاصة السياحة الشاطئية بلغ حجمها في مصر بنحو 85% من إجمالي السياحة المصرية، كما تستحوذ المناطق الساحلية على أكثر من 70% من الطاقة الفندقية العاملة.



وأضاف الحداد قائلا: «إن الاستراتيجية، تتضمن أحد مقوماتها تحسين البنية التحتية السياحية في مصر، بما يتضمن ذلك تطوير الفنادق والمنتجعات والمواقع السياحية والمعالم السياحية الأخرى. وفي المناطق الساحلية والأماكن الأثرية والمدن القديمة والوجهات السياحية الأخرى لتلبية احتياجات وتوقعات السياح، وجميعها تمثل فرصا استثمارية بالقطاع».



وقال إن الإحصاءات تشير إلى دخول نحو 11.7 مليون سائح العام الماضي 2022، ويتوقع أن يحقق العام الحالي 2023 زيادة بمعدل 28%، ما يدعم الاستثمار في المشروعات المختلفة بالقطاع ليتواكب مع نمو الإقبال السياحي الوافد للدولة.

وأضاف الحداد أن زيادة نسب السياحة الوافدة للبلاد جعلت الدولة المصرية تخطط لزيادة عدد الغرف الفندقية إلى الضعف خلال السنوات العشر القادمة، مما يتطلب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار، كما ان الدولة بصدد تطبيق سياسات جديدة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار السياحي من أجل مسايرة ومواكبة التطورات الحديثة التي تشهدها صناعة السياحة على مستوى العالم، وكذلك حصول مصر على نصيب عادل من حركة السياحة العالمية يتناسب وإمكاناتها السياحية والأثرية غير المتوافرة في العديد من دول العالم.

وأوضح أن محافظة سوهاج تتميز بأنها واحدة من الاقاليم السياحية التي تتميز بمناخها الجاف والذي يصلح لسياحة الاستشفاء، التي تمثل أكثر من 10% من حجم الحركة السياحية العالمية وعوائدها تزيد على 100 مليار دولار سنويا تنفق منها الدول العربية 27%. إلى جانب وجود أهم الأماكن الأثرية والسياحية المفتوحة للزيارة في سوهاج، ومنها المنطقة الأثرية بأخميم، والديرين الأحمر والأبيض، ومعبد ابيدوس بالبلينا ومعبد أتريبس بالشيخ حمد غرب سوهاج ومقابر الحواويش ومتحف سوهاج القومي.



وأشار جمال الحداد، إلى أن محافظة سوهاج «تمساح النيل» تشهد تطورا كبيرا في البنية التحتية وتطوير باقي المنشآت السياحية والأثرية، وذلك برعاية اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج ودعمه اللامحدود للتنمية الشاملة واستراتيجية ورؤية مصر 2030.



كما تهدف الدولة لخطة محددة لتحسين التجربة السياحية في مصر وذلك لإلقاء الضوء على كنوز مصر السياحية والأثرية في مصر وسوهاج خاصة. وأيضا استهداف معظم شرائح المواطنين لندوات الوعي السياحي باعتبار السياحة قاطرة التنمية وانطلاقا من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية الوعي باعتباره محورا للتنمية المستدامة.