عقد مجلس الشعب السوري أمس جلسة استئنائية حامية تمحورت حول الانهيار الاقتصادي الذي يعاني منه السوريون والغلاء الفاحش في الأسعار وأحد أبرز أوجهه الانهيار المتواصل لسعر العملة المحلية.



وقد نقل موقع «أثر» المقرب من السلطة، ان عددا من أعضاء من مجلس الشعب قاطعوا الجلسة وخرجوا لأنها كانت «عادية تشبه مثيلاتها من الجلسات السابقة ولم يتم التطرق لأي حديث يعود على الناس بالفائدة والنفع».



ونشر ذات الموقع صورة لطلب استجواب للحكومة مكتوب وقع عليه العديد من أعضاء المجلس، سعيا لحجب الثقة عنها وذلك وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس.



لكن رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس دافع بشدة عن اجراءات حكومته. وقال في احاطته أمام المجلس كما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية «سانا» إنه «إذا كانت الحكومة تتحمل مسؤولية إدارة سوق النقد والسياسة المالية، فإنها ليست الفاعل الوحيد في هذه السوق».

ولمح الى مسؤولية القطاع الخاص متهما ما وصفه بالقطاعات غير المنظمة واقتصاد الظل في التأثير السلبي على الاقتصاد.

وقال «تشكل مساهمة القطاع الخاص الجزء الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمساهمة القطاع العام.

كما ندرك جميعا حقيقة الانتشار التاريخي والمزمن لاقتصاد الظل، أو القطاعات غير المنظمة في اقتصادنا الوطني، والتي تشكل أرضا خصبة للتأثير سلبا في استقرار سوق الصرف، سواء لجهة المضاربات والتهريب أو عدم تقدير مؤشرات النشاط الاقتصادي بشكلها السليم والواقعي، مع الإشارة إلى توجه الحكومة للتعامل مع اقتصاد الظل».



واعتبر أن سبب عدم استقرار سوق الصرف وجود «فجوة تمويلية واسعة بين الحاجة للقطع الأجنبي لتلبية احتياجات البلد من حوامل الطاقة، ومن القمح ومن المواد الغذائية والدوائية وكذلك من فاتورة مستلزمات الإنتاج من جهة، وبين الكميات المحدودة المتاحة تحت تصرف مصرف سورية المركزي من جهة أخرى».



وتطرق إلى «محدودية موارد القطع الأجنبي في ظل تراجع التصدير، والمعاناة المفروضة على العملية الإنتاجية، ولاسيما بسبب القيود الثقيلة المفروضة على قطاع الطاقة الذي يمنع من استثمار الإمكانات الاقتصادية الكامنة».



ومن المبررات التي ساقها كذلك وجود «طاقات توليد كهرباء معطلة بسبب عدم توفر الغاز والفيول - وهناك معامل ومصانع تعمل بنسب منخفضة من طاقاتها الإنتاجية بسبب عدم توفر حوامل الطاقة، وهناك موارد مائية معطلة بسبب عدم توفر الكهرباء وغير ذلك من التعطيل الممنهج المفروض على اقتصادنا الوطني».



وأنحى باللائمة على الزلزال المدمر الذي «فرض أعباء جديدة على الدولة ومواردها القليلة، وارتفاع تكاليف استيراد مشتقات الطاقة، وارتفاع سعر الصرف والحصار الجائر على سورية. واستمرار خسارة البلاد لأهم مواردها في النفط والزراعة في ظل احتلال شرقي سورية فإن المشكلة في سورية تصبح أضعاف أية مشكلة في أية دولة أخرى».