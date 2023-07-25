سبب نمو «العظمة» في القدمين



أعلن اخصائي جراحة العظام د.رشيد بلحميدي، أن الكثيرين يفضلون في موسم الحر ارتداء أحذية مفتوحة وخفيفة. لذلك يلاحظون بعدها ظهور تغيرات معينة في أقدامهم. ويشير الاخصائي إلى أن التغيرات الأكثر انتشارا هي نمو «العظمة» في القدمين أو Hallux valgus (تشوه اصبع القدم الكبير).



ويقول: «عادة ما يتطور إبهام القدم الأروح على خلفية القدم المسطحة المستعرضة وغالبا عند النساء، لأن هذا المرض مرتبط بالتغيرات الهرمونية. وهناك ثلاث فترات يمكن أن يزداد فيها ظهور ونمو «العظمة» - البلوغ والحمل وما بعد انقطاع الطمث».



وبالإضافة إلى ذلك، هناك أمراض تتميز بنشوء عقد «كوز عظمي» على اليدين والقدمين.



ويقول: «من بين هذه الأمراض التهاب المفاصل الروماتويدي، وهو مرض يدمر فيه الجهاز المناعي المفاصل الصغيرة ويشوهها ويشكل عقيدات هيبردين وبوشارد (نمو العظام على سلاميات الأصابع). النقرس - مرض استقلابي يسبب تراكم بلورات حمض اليوريك في المفاصل، ما يزيد من حجمها. ويعتبر الاستعداد الوراثي أو الاضطرابات الأيضية أو أمراض الكلى، من أسباب الإصابة به».



ويشير الطبيب إلى أنه في كثير من الأحيان، يحدث إبهام القدم الأروح (تشوه اصبع القدم الكبير) عند الأشخاص الذين يشاركون بشكل احترافي في رقص الباليه أو الجمباز الإيقاعي أو التزلج على الجليد. ويقول: «لكي تكون القدمان سليمتين وجميلتين، يجب اختيار الأحذية الملائمة، والتقليل من ارتداء أحذية بكعب عال أو الأحذية غير الثابتة. كما يمكن تقويم التشوهات بارتداء أحذية مع ضبانات تقويم خاصة لكل شخص تمنع حدوث وتطور التشوه في اصبع القدم الكبير».



المصدر: «Gazeta.Ru»