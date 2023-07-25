القاهرة - ناهد إمام



أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن توقيع عقد تخصيص أرض بمساحة 30 ألف متر مربع لشركة توريشيما اليابانية لإنشاء مركز تجميع وصناعة وتوريد وصيانة مضخات المياه الضخمة اللازمة لبعض الأغراض الصناعية والمدنية لمحطات معالجة الصرف الصحي وتنقية وتحلية المياه.



تقع الأرض في مشروع «إندستريا السخنة» داخل المنطقة الاقتصادية، التابع للمطور الصناعي السويدي للتنمية الصناعية إحدى الشركات التابعة للسويدي إليكتريك.



وقالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان، إنه قام بالتوقيع من الجانبين م.محمد القماح الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، وأليستر فليت المدير التنفيذي لمجموعة توريشيما، بحضور وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وم.أشرف صالح مدير عام توريشيما الشرق الأوسط، ورالف فان نكيرك مدير العمليات لشركة توريشيما سيرفيس سوليوشنز مصر.



ويستهدف التعاون في هذا المجال بين الطرفين أن تستثمر شركة توريشيما ما يصل إلى 5 ملايين دولار لإنشاء أحدث مركز خدمة للمضخات العملاقة وتوطين صناعة قطع الغيار لخدمة السوق المحلي، وهذه الاستثمارات قابلة للزيادة في خلال خمس سنوات.



وفي هذا السياق، أعرب م.محمد القماح الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، عن سعادته بالمشروع الذي يؤكد ‏أن مصر تمتلك الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الصناعة، لاسيما في صناعة المواتير.



وأضاف أن السويدي للتنمية الصناعية تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، وهي داعم أساسي لاستقطاب الاستثمارات اليابانية، حيث تمتلك الشركة حاليا محفظة كبيرة ومتنوعة من الأراضي تصل لنحو 27 مليون متر مربع، موزعة على عدد من المناطق والمشروعات مثل السخنة، العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر، والسادات لتمتد لبعض الدول الإفريقية.



وأشار القماح إلى أن هذا التوقيع يأتي اتساقا مع رؤية الحكومة المصرية المتمثلة في زيادة الصادرات وإعادة التصنيع، كما أن هذا التعاون يعزز التزام مصر بتوقيع الشراكات الدولية والعالمية التي تسهم في الدفع بالاقتصاد المصري، وتسليط الضوء على مصر كوجهة استثمارية استثنائية.



من جهته، قال أليستر فليت المدير التنفيذي لمجموعة توريشيما اليابان إن الشركة تقدر إتاحة الفرصة لها لتأسيس مركز خدمات وتصنيع في مصر، كما تتطلع إلى الشراكة مع الملاك الرئيسيين في مجالات المياه ومياه الصرف والري والطاقة لتحسين وضمان استمرار عمل المضخات العملاقة العاملة دون أعطال وضمان امتلاك مصر للمضخات ذات الكفاءة في المنطقة.



وأشار إلى أن توريشيما كإحدى الشركات اليابانية يمكنها أيضا جلب التكنولوجيا والجودة والإنتاجية إلى مركز الخدمة الجديد من خلال تدريب الفريق المصري على قيم وتقاليد الشركة، حيث سيكون مركز الخدمة المصري موقعا استراتيجيا رئيسيا في شبكة خدمات الشركة عالميا، ما يجعل جودة توريشيما أقرب إلى عملائها، ونتطلع إلى شراكتنا مع الحكومة المصرية وعملائنا في تطوير هذا التقدم المثير.