توفي تريفور فرانسيس، أول لاعب كرة قدم بريطاني ينتقل بصفقة بلغت قيمتها مليون جنيه إسترليني، عن عمر يناهز 69 عاما. وانضم الدولي الإنجليزي السابق إلى نوتنغهام فوريست من برمنغهام في صفقة قياسية عام 1979، وسجل هدف الفوز بنهائي كأس أوروبا للأندية البطلة في ذلك العام. وأكد المتحدث باسم العائلة أنه توفي في إسبانيا متأثرا بنوبة قلبية.



وكمدرب، قاد فرانسيس شيفيلد ونسداي وبرمنغهام الى نهائي مسابقتي الكأس وكأس الرابطة في أبرز إنجازاته. كما أشرف على كريستال بالاس من العام 2001 وحتى 2003، وتمكن معه من إلحاق الهزيمة بليفربول، في إعادة لمباراة الدور الرابع من كأس انجلترا في ملعب أنفيلد.



إلا أن مسيرته كلاعب استمرت لفترة طويلة ناهزت الـ 24 عاما، حيث فاز بلقب كأس أوروبا للأندية البطلة مرتين مع نوتنغهام فورست عامي 1979 و1980 وشغل مركز المهاجم.



ولعب فرانسيس في دوريات أوروبية عدة أخرى مثل إيطاليا واسكتلندا، كما احترف في الولايات المتحدة وأستراليا لفترة قصيرة. وفي مشواره الإيطالي تمكن من مساعدة سمبدوريا على الظفر بلقب الكأس عام 1985، وذلك للمرة الأولى في تاريخ النادي.



ومثل منتخب إنجلترا في 52 مباراة دولية بين العامين 1976 و1986 وسجل خلالها 12 هدفا، وله مشاركة يتيمة في كأس العالم عام 1982.