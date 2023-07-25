التميمي لـ «الأنباء»: الملتقى تطرق إلى دور الفرق الطبية والمساندة مع المرضى



عبدالكريم العبدالله



كشف رئيس وحدة سرطان الرأس والرقبة والرئة بمركز الكويت لمكافحة السرطان د.أحمد بوشهري عن فريق متعدد التخصصات لرعاية مرضى سرطان الرأس والرقبة في الكويت، مؤكدا أهمية عمل هذا الفريق ضمن مسار علاجي واضح لتأكيد حصول جميع المرضى على أفضل رعاية صحية. وذكر بوشهري في تصريح لـ «الأنباء» على هامش إقامة رابطة الأورام الكويتية ملتقى علميا على مدار يومين تحت عنوان «مسار السرطان: سرطان الرأس والرقبة نموذجا»، أن الفريق يعمل على أسس علمية واضحة، لافتا إلى أن الخطوة المقبلة هي التوسع في الفريق وعمل الأبحاث لتطوير الخدمات. وأشار إلى أن الهدف من هذا الملتقى العلمي هو تسليط الضوء على أهمية وجود فريق متعدد التخصصات لرعاية مرضى سرطان الرأس والرقبة، معتبرا هذا اللقاء الأول من نوعه على نطاق موسع بمشاركة متحدثين اختصاصيين من جامعة تورنتو الكندية وكذلك حضور ومشاركة أطباء واختصاصيين بمختلف التخصصات، منهم: أطباء الأورام، الجراحة، التلطيفي، الأسنان، الأشعة، الطب النووي، علم الأمراض والأنسجة، واختصاصيو النطق والبلع، التغذية، العلاج الطبيعي والمهني، الصحة النفسية والاجتماعية، السمعيات، الفيزيائيون وفنيو الأشعة. وأكد أن الفريق المتعدد التخصصات لرعاية مرضى سرطان الرأس والرقبة هو الأول من نوعه على مستوى الكويت والذي تأسس على أسس وقواعد علمية مثبتة، علما أن هذا الفريق يهدف أيضا إلى العمل لتحقيق أهداف مشتركة وتحدد هذه الأهداف مع المريض وتصب في العلاج والشفاء من المرض مع المحافظة على الوظائف وجودة الحياة. وأكمل: بدأ العمل في الفريق في يناير 2022، وكان يضم فريق العلاج الإشعاعي، النطق والبلع، التغذية، العلاج الطبيعي والمهني، والصحة النفسية.



وأشار إلى انه تم انضمام قسم الجراحة والتمريض في بداية هذا العام، ويتم حاليا العمل للتوسع في الفريق ليشمل تخصصات أكثر، منها الأسنان، العلاج التلطيفي والعلاج الكيماوي والسمعيات، وتشمل الخطة المستقبلة أيضا إلى عمل أبحاث علمية تهدف إلى تقدم العلم وتطوير الخدمات المقدمة.



بدورها، أشارت د.جنان التميمي، اختصاصي النطق ومشاكل البلع في مركز الكويت لمكافحة السرطان، ورئيس اللجنة المنظمة، الى أن الملتقى تضمن ورشتي عمل متخصصتين، وعدة محاضرات بمشاركة مختلف التخصصات الطبية والطبية المساندة، وبحضور أكثر من 150 شخصا، حيث أثرى اللقاء مناقشات فعالة بين الحضور والمشاركين.



وأوضحت انه تم التطرق الى أهمية كل الفرق الطبية والطبية المساندة ودورها الفعال مع مرضى سرطان الرأس والرقبة والتي تهدف ليس فقط إلى علاج المرض انما إلى المحافظة على الوظائف الحيوية وتحسين جودة الحياة.