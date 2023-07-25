استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد سفيرة جمهورية فرنسا الصديقة لدى البلاد كلير لو فليشر.



وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور ونمو وتطلع نحو الوصول إلى مستويات أشمل خدمة للمصالح المشتركة بين البلدين كما تم تبادل ووجهات النظر حيال أبرز القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.



كما استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة لدى البلاد هانس كريستيان فون ريبنيتس يرافقه نائب رئيس البعثة الديبلوماسية فرانك نيومان.



وتـــم خلال اللقـــاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث سبل تعزيز أوجه التعاون والعمل المشترك، خاصة ما يتعلق منها بالجوانب الدفاعية بالإضافة إلى مناقشة أهم التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.



وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد خلال هذه اللقاءات على تمسك وزارة الدفاع الكويتية بآلية التعاقد المباشر دون دخول وسطاء في جميع الصفقات والتعاملات التي تعتزم القيام بها، وذلك وفقا للقوانين والنظم المتبعة في هذا الشأن وبموافقة الجهات الرقابية في البلاد.



واستقبل الشيخ أحمد الفهد أمس سفير جمهورية الصين الشعبية تشانغ جيانوي، حيث جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور ونمو وتطلع نحو المضي بها قدما نحو مستويات أشمل خدمة للمصالح المشتركة للبلدين، كما تم تبادل وجهات النظر حيال أبرز القضايا محل الاهتمام المشترك.



حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد البراك، ووزيرة الاشغال العامة د. أماني بوقماز، ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح جوهر حيات.



واستقبل الشيخ أحمد الفهد في وقت لاحق من مساء أمس عددا من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى البلاد، كل على حدة، سفيرة كندا عليا مواني، وسفير جمهورية أوكرانيا د.أوليكساندر بالانوتسا، وسفير جمهورية مصر العربية أسامة شلتوت.



تم خلال هذه اللقاءات تبادل الأحاديث الودية واستعراض وجهات النظر حول العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز أواصر التعاون والعمل بين الكويت والدول الشقيقة والصديقة، لاسيما ما يتعلق منها بالجوانب العسكرية، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.