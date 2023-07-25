عبدالعزيز الفضلي



عقد وكيل وزارة التربية بالإنابة أسامة السلطان اجتماعا مع رئيس جمعية المعلمين الكويتية حمد الهولي وأعضاء مجلس الإدارة لبحث القضايا المشتركة في مجال التعليم والتباحث في المقترحات والأمور الخاصة بالمعلمين واستعدادات العام الدراسي الجديد.



وتم خلال الاجتماع مناقشة التقويم الدراسي الخاص بقرار رقم (1)، حيث أكد السلطان حرصه على اعتماد التقويم الدراسي للعام 2023/2024 لوضع الخطط الدراسية وتوزيع المناهج بوقت كاف.



هذا، وحضر الاجتماع مراقب الامتحانات وشؤون الطلبة د.سلطان المشعل.



..ويطلب رأي موجهي العموم حول استثناء المعلمين والإداريين من «البصمة»



عبدالعزيز الفضلي



طلب وكيل التربية بالإنابة اسامة السلطان رأي موجهي العموم للمواد الدراسية حول استثناء مهنة التعليم من تطبيق البصمة.



وقال السلطان، في كتابه الذي وجهه للموجهين وتلقت «الأنباء» نسخة منه: بالإشارة إلى كتاب جمعية المعلمين المتضمن الرأي بشأن استثناء مهنة التعليم من تطبيق البصمة على الهيئة التعليمية والتربوية، وحيث أشارت الجمعية إلى السلبيات المترتبة على سير العملية التعليمية في حال تطبيق البصمة، مما سيحدث ربكة إدارية واسعة داخل النظم الإدارية والمالية والميدان التربوي، وعليه، يرجى التكرم بتزويدنا بإفادتكم حيال هذا الموضوع.