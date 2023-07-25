قال عضو الهيئة الإدارية في حسينية دار الزهراء والمنسق العام بين الحسينيات وبنك الدم عمار كاظم ان حسينية دار الزهراء أطلقت حملة للتبرع بالدم بالتنسيق مع بنك الدم المركزي تسهيلا على روادها، وذلك من يوم الأربعاء 19 يوليو حتى السبت 29 منه من الساعة 7 إلى 10 مساء.



وأضاف كاظم أن التبرع بالدم يعد أمرا حيويا وضروريا لا يمكن الاستغناء عنه في حياة الناس، ويعتبر نعمة من نعم الله على عباده، والمتبرع بالدم يجود بجزء من كيانه المادي لأخيه حبا وإيثارا، مشيراً إلى أن المؤازرة بالدم تتجلى فيها أعظم صور التضحية والتكاتف وتثمر عن شعب قوي متماسك يستطيع مجابهة الصعاب مهما عظمت.