عبدالله الراكان



بمجموعة من المحاضرات والخطب والندوات، واصلت الحسينيات ومجلس ذكر أهل البيت النبوي إحياء ليالي شهر محرم وذكرى «عاشوراء»، وخصصت الليلة الخامسة للحديث عن مسلم بن عقيل ابن عم الإمام الحسين عليهما السلام والملقب بـ «سفير وثقة الحسين»، والذي أرسله الى الكوفة لأخذ البيعة للإمام الحسين.



وتحدث الخطباء عن مناقب مسلم بن عقيل، مؤكدين أنه يعتبر أول شهداء أهل بيت في «معركة الطف».



ففي الحسينية الجديدة، ارتقى المنبر الخطيب الحسيني سيد محمد شبر، حيث ألقى محاضرة بعنوان «الحلم عند الغضب»، مشددا على أن الحلم من أهم صفات المؤمن الحق، مشيرا الى أن الحلم من أهم أنواع الصبر، وان الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه (وإذا ما غضبوا هم يغفرون)، وأيضا قال عز وجل (والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين).



ولفت شبر الى ضرورة ان يكون الانسان حليما ويتحلى بالصبر والاناة، وهناك ربط دائم بين العبادة وادائها بالشكل الصحيح وان يكون العابد حليما صابرا محتسبا الأجر عند الله عز وجل.



وتطرق خلال المحاضرة الى معاني بعض الآيات القرآنية في سورة الرحمن مثل (الحب ذو العصف والريحان)، مبينا أن المفسرين قالوا ان «الحب» هو ما يأكله البشر مثل الحنطة والشعير، و«ذو العصف» ما تأكله الحيوانات مثل أوراق الشجر اليابسة وغيرها.