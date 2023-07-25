ثمن رئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل عاليا جهود السفير التونسي لدى البلاد الهاشمي عجيلي بدعم العلاقات المهنية والنقابية بين المهندسين في البلدين الشقيقين، مشيرا الى دعم الجمعية وحرصها على تعميق العلاقات القائمة بين الكويت وتونس.



وجدد العتل خلال استقباله للسفير التونسي بمقر الجمعية أمس بمناسبة قرب انتهاء مهام عمله الحرص على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين عمادة المهندسين التونسيين والجمعية، لافتا الى تنسيق دائم بين الجانبين على كافة الأصعدة وتمنيا للسفير التوفيق والنجاح في عمله القادم.



وأشار إلى أن التنسيق الدائم مع السفارة التونسية ساهم في توطيد العلاقة مع عمادة المهندسين في البلد الشقيق، مؤكدا نجاح عملية اعتماد المهندسين التونسيين لمزاولة المهنة في الكويت.



وبدوره، ثمن السفير عجيلي جهود المهندسين في الكويت لتطوير العلاقات بين البلدين، داعيا الى الاستفادة من خبرات المهندسين التونسيين بمختلف دول العالم، مطالبا المهندسين الكويتيين بزيارة تونس للارتقاء بالعلاقات بين الأشقاء. حضر اللقاء أمين الصندوق المساعد م.مبارك القناعي ومستشار مجلس الإدارة م.فيصل عبدالله العتل.