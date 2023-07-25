عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية تطوير خدماتها الالكترونية من خلال نظام «chatbot» الآلي والخاص بالتواصل والحديث المباشر مع المواطنين عبر رقم الواتساب1888840 بإطلاق خاصية الاطلاع وتحميل المخططات الخاصة بمشروع جنوب سعد العبدالله آليا.



وقالت رئيس قسم الاتصال في ادارة خدمة المواطن في المؤسسة العنود الغيث في تصريح صحافي، أن الخدمة تعتمد على خاصية الذكاء الاصطناعي عبر «chatbot» حيث جرت تهيئتها آليا من خلال القسم المختص لتمكين المواطنين والراغبين في الاطلاع على مخططات المشروع والاستفادة منها بمجرد التواصل عبر الرسائل النصية في تطبيق الواتساب وطلب خدمات المؤسسة الإسكانية بعد عرضها في المحادثة. واشارت الغيث إلى أن المؤسسة ستضيف مخططات المشاريع الاسكانية المستقبلية في الخدمة الجديدة، وذلك ضمن خطتها نحو مزيد من خدمات التحول الرقمي دون تكبد عناء حضور المواطن، مبينة أن اجمالي عدد المستفيدين من الخدمة الجديدة منذ اطلاقها اول من امس بلغ ما يقارب



13 الف مواطن. وبينت أن المؤسسة تتابع ومن خلال خدمة chatbot آراء المواطنين ومتطلباتهم لإضافة خدمات جديدة ضمن 8 خدمات رئيسية إلى جانب مواعيد الاستقبال ومواقع مراكز المؤسسة والإجابة عن استفسارات المواطنين.