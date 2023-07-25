أعلن البنك الأهلي المتحد عن إطلاق برنامجه التدريبي الصيفي للطلاب للعام 2023 بالتعاون مع مؤسسة «لوياك» والهيئة العامة للقوى العاملة، حيث يتضمن البرنامج الذي يعقد سنويا في المبنى الرئيسي للبنك مجموعة من الدورات التدريبية والتعليمية المتخصصة التي تساعد الطلبة على التعرف على طبيعة العمل المصرفي في الكويت، بالإضافة إلى مزايا وخصائص بيئة العمل في البنك الأهلي المتحد، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار سياسة البنك الرامية إلى تنمية مهارات الشباب وتدريبه مما يحقق لهم قضاء إجازة صيفية ممتعة مليئة بالأنشطة التثقيفية المفيدة.



ويحرص البنك الأهلي المتحد من خلال برنامج التدريب الصيفي الذي يضم 19 طالبا ويستمر في الفترة من 17 يوليو حتى 23 أغسطس 2023، على تزويد الطلبة بالمهارات اللازمة للعمل بروح الفريق الواحد، كما يزودهم برؤية واضحة للعمليات الوظيفية في البنك، مع تزويدهم بالتدريب المهني اللازم لمهام ومسؤوليات مختلف إدارات البنك. وتعليقا على هذا البرنامج التدريبي، قال مدير عام الموارد البشرية في البنك الأهلي المتحد، نقيب أمين في بيان صحافي: نسعى من خلال برنامجنا المتميز للتدريب الصيفي للطلاب، إلى انخراط الجيل الجديد من الشباب في الحياة العملية وإعدادهم وتهيئتهم لدخول سوق العمل في القطاع الخاص الكويتي من خلال حصولهم على تدريب مكثف يمكنهم من الحصول على مسار وظيفي واعد وناجح في المستقبل.