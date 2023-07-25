في إطار دورها الإغاثي ونشاطها الخيري والإنساني الداعم للفئات المنكوبة، وفي مقدمتها اللاجئون والنازحون، تواصل الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية جهودها الإغاثية تحت شعار «بإنسانيتنا ننطلق» دعما للأسر والعوائل المتضررة من الزلزال في مخيمات الشمال السوري. وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية د.نصار العبد الجليل إن وفدا من الجمعية قام مؤخرا بزيارة ميدانية إلى مخيمات الداخل السوري، وذلك للوقوف على أهم احتياجات الأسر المتضررة من الزلزال، وعلى اثر تلك الزيارة قررت الجمعية تكثيف جهودها الخيرية والإنسانية الداعمة للعائلات المنكوبة.