نظمت شركة الديار المتحدة حملة للتبرع بالدم، بمشاركة عدد كبير من موظفيها، ضمن إطار مسؤوليتها الاجتماعية وحرصا منها على زيادة مخزون الدم لدى بنك الدم المركزي، لتلبية احتياجات المرضى والمحتاجين على مدار الوقت. وأقيمت الحملة ضمن الشراكة الإستراتيجية بين «الديار» وبنك الدم المركزي، وشهدت توافد موظفي الشركة للمساهمة في إنقاذ الأرواح وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدم في البلاد. ونظمت «الديار» المبادرة تماشيا مع إستراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة تجاه دعم المنظومة الصحية عبر تعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات الصحية في الدولة ومنها بنك الدم المركزي، إلى جانب حرصها على رفع حالة الوعي الصحي لدى موظفيها بأهمية التبرع بالدم لإنقاذ حياة الآخرين ممن هم في أمس الحاجة لنقل الدم.



ولاقت الحملة إقبالا كبيرا من قبل موظفي «الديار» الذين توافدوا للمساهمة بالتبرع بالدم وبتواجد الفريق الطبي الخاص ببنك الدم المركزي، والذي كان مجهزا بجميع المعدات اللازمة لإنجاح هذه المبادرة وفق المعايير الطبية، بحيث تم تجميع مخزون من الدم بمختلف فئاته ليتم نقله واستخدامه في الحالات الطارئة والعاجلة. وبهذه المناسبة، قال رئيس برنامج المسؤولية المجتمعية في الشركة م.أمجد التيان: تفخر «الديار» بالإقبال الكبير الذي شهدته هذه الحملة من قبل موظفيها، كجزء من سلسلة الأنشطة التي تنظمها لتحفيز موظفيها على العطاء وتشجيعهم على الإقبال على الأنشطة التطوعية التي تخدم المجتمع.