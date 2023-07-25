حمد المرزوق: الأرباح الفصلية هي الأعلى بتاريخ «بيتك» والقطاع المصرفي الكويتي.. وتؤكد مزايا صفقة الاستحواذ على «المتحد- البحرين» وأهميتها

«بيتك» تصدر قائمة الشركات الأكبر من حيث القيمة السوقية في البورصة عند 11 مليار دينار

نركز على تعزيز الاستثمار بالتمويل الأخضر والمساهمة الفعالة لبناء اقتصاد منخفض الكربون

عبدالوهاب الرشود: «بيتك» استطاع تحقيق معدل نمو قوي مقارنة بنفس الفترة من عام 2022

البنك يتمتع بتصنيفات ائتمانية قوية ونسب سيولة عالية وقاعدة رأسمالية متينة تدعم نمو أعماله



أعلن رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي «بيتك» حمد المرزوق، عن أن «بيتك» حقق صافي أرباح قياسية للمساهمين للنصف الأول من 2023 بلغت نحو 333.4 مليون دينار (1.08 مليار دولار)، بنسبة نمو 141.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهي أعلى أرباح فصلية في تاريخ «بيتك»، والأعلى على مستوى القطاع المصرفي الكويتي.



وأوضح في بيان صحافي، أن ربحية السهم بلغت 22.03 فلسا للنصف الأول من 2023 بنسبة نمو 73.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وارتفع صافي إيرادات التمويل للنصف الأول من 2023 إلى 458.5 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 43.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وأقر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية نصف سنوية للمساهمين بنسبة 10%.

وكذلك ارتفع صافي إيرادات التشغيل للنصف الأول من عام 2023 ليصل إلى 489.1 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 58.6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وارتفع رصيد مديني التمويل للنصف الأول من عام 2023 ليصل إلى 19.1 مليار دينار، بزيادة قدرها 268 مليون دينار، وبنسبة زيادة 1.4% مقارنة بنهاية العام السابق.

وبلغ رصيد إجمالي الموجودات 37.02 مليار دينار في نهاية النصف الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 51 مليون دينار، وبنسبة زيادة 0.1% مقارنة بنهاية العام السابق، كما بلغ إجمالي حقوق مساهمي البنك 5.2 مليارات دينار بنهاية النصف الأول من عام 2023.



وزادت حسابات المودعين لتبلغ 22.9 مليار دينار في نهاية النصف الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 459 مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت 2.0% مقارنة بنهاية العام السابق، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 16.45% متخطيا الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية، وهي النسبة التي تؤكد متانة المركز المالي لـ «بيتك».



تعزيز مكانة القطاع المصرفي



وأوضح المرزوق أن هذه الأرباح القياسية تدعم مكانة «بيتك» بشكل خاص، وتسهم ايجابيا في تعزيز قدرة ومكانة القطاع المصرفي الكويتي بشكل عام.



وأشار الى أن تحقيق معدلات متميزة في مؤشرات الربحية يؤكد مزايا صفقة الاستحواذ وأهميتها، فيما يعكس كفاءة الأداء التشغيلي ومرونة نموذج أعمال «بيتك» والتنفيذ المنضبط لاستراتيجيته، والزخم المستمر لكافة مجالات الأعمال، ومساهمة العمليات التشغيلية على مستوى المجموعة، منوها بأن «بيتك» سجل نموا ايجابيا في جميع المؤشرات المالية الأساسية، وحافظ على معدلات جيدة لجهة العائد على متوسط الموجودات والعائد على متوسط حقوق المساهمين، مع تحسين جودة الأصول ومعدلات تغطية الديون المتعثرة من المخصصات، ومعدلات التكلفة الى الايراد، ومختلف المؤشرات المالية.



وأضاف أن «بيتك» بات يحتل الصدارة على مستوى القطاع المصرفي الكويتي كأكبر بنك في الكويت من حيث حجم الأصول والقيمة السوقية، مبينا أن «بيتك» تصدر قائمة الشركات المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية والتي تجاوزت 11 مليار دينار، ما يعني أن «بيتك» هو اكبر مؤسسة على مستوى القطاع الخاص في الكويت.



تطبيق معايير الاستدامة



وأكد المرزوق تعزيز الاستثمار في التمويل الأخضر والتوسع في ربط الاستثمارات بأهداف التنمية المستدامة، والمساهمة الفعالة في بناء اقتصاد منخفض الكربون ومستقبل أكثر استدامة، مشيرا إلى أن جهود «بيتك» المتميزة كانت محل تقدير، حيث فاز بجائزة «أفضل بنك إسلامي في معايير الاستدامة في العالم» من مجلة يورموني العالمية، وكذلك جائزة «أفضل بنك في الكويت للتمويل المستدام» لعام 2023 من مجلة «غلوبل فاينانس» العالمية بالاستناد الى عدة معايير منها جهوده الواضحة في تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في كافة أعماله وأنشطته المصرفية، والنمو السنوي لمنتجات الاستدامة والتمويل الأخضر من إجمالي محفظة التمويل، والحصول كأول بنك في الكويت على شهادة تقييم الاستدامة GSAS المستوى الذهبي، والشراكة المثمرة مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة UNDP.



ريادة بالمسؤولية الاجتماعية



وأكد المرزوق مواصلة دور «بيتك» الرائد في المسؤولية الاجتماعية عبر دعم مختلف المبادرات التي تضيف قيمة للمجتمع وتشمل المبادرات الصحية والرياضية والتعليمية والبيئية وتمكين المرأة ودعم الشباب والطلبة وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز الثقافة المالية، وغير ذلك.



وأشار إلى أن الدور الاجتماعي لـ «بيتك» أساسي ومؤثر، مؤكدا مواصلة تنفيذ المبادرات المجتمعية الاستراتيجية داخل الكويت وخارجها بالتعاون مع الجهات المعنية، منوها بتوقيع عقد التصميم والإشراف لمشروع تطوير سوق المباركية مع بلدية الكويت ودار مستشارو الخليج للاستشارات الهندسية.



يذكر أن مساهمة «بيتك» في هذا المشروع بلغت حوالي 8 ملايين دينار.



نمو قوي



من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف عبدالوهاب عيسى الرشود، أن «بيتك» حقق معدل نمو قوي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا النمو يعزز مكانة «بيتك» محليا وعالميا ويدعم قوته المالية وجدارته الائتمانية، وقدرته على دعم الشركات وقيادة صفقات تمويلية عملاقة، منوها بأن «بيتك» يتمتع بتصنيفات ائتمانية قوية ونسب سيولة عالية وقاعدة رأسمالية متينة تدعم نمو الأعمال وتسهم في عملية التنمية في الكويت وفي البلدان التي تعمل بها المجموعة في البحرين وتركيا وبريطانيا وألمانيا ومصر وماليزيا وغيرها من الجغرافيات التي تتواجد فيها مجموعة «بيتك».



مواهب مصرفية وطنية



ولفت الى أن «بيتك» يفخر بالمواهب والكفاءات المصرفية الوطنية الشابة لديه، منوها بمواصلة التميز في جهود تدريب وتوطين العمالة واستقطاب المواهب من الخريجين بالشراكة مع الجامعات الحكومية والخاصة.



وقال الرشود إن النتائج المالية القياسية المحققة للنصف الأول من 2023 تعكس الجهود المبذولة من قبل فرق العمل في «بيتك»، وتعكس كذلك ثقة المساهمين والعملاء وكفاءة التوجهات الاستراتيجية لمجلس الادارة، مثمنا دور الجهات الرقابية، وكافة الشركاء وأصحاب المصلحة، التي ساهمت في تعزيز ريادة على المستويين المحلي والعالمي.



تطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة للعملاء



أوضح حمد المرزوق أن «بيتك» واصل تميزه في تطوير منتجات وخدمات وحلول مالية واستثمارية مبتكرة للعملاء، مع الاعتماد على التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي لدعم العمليات التشغيلية وتعزيز تجربة العملاء المصرفية، والحفاظ على الريادة في الصناعة المصرفية، وتوسيع الحصة السوقية، منوها بنجاح «بيتك» في توسيع قاعدة عملائه، وتحقيق نمو في الايرادات التشغيلية، انعكست بشكل إيجابي على نتائجه المالية للنصف الاول من 2023.



135 مليون عملية مصرفية رقمية في 6 أشهر



قال عبدالوهاب الرشود إن «بيتك» قطع أشواطا كبيرة في استراتيجية التحول الرقمي، مبينا أن عملاء «بيتك» نفذوا أكثر من 135 مليون عملية مصرفية رقمية عبر KFHonline على الموبايل والموقع الالكتروني خلال النصف الاول من 2023، بنسبة نمو بلغت نحو 40% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.



وأشار الى أن هذا النمو الملحوظ في حجم استخدام العملاء للخدمات المصرفية الرقمية يؤكد ريادة «بيتك» في توفير الحلول المالية الرقمية المبتكرة التي تعزز تجربة العملاء المصرفية وتمنح «بيتك» ميزة تنافسية.