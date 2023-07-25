أعلن البنك الأهلي الكويتي عن فوز محمد رضا رضا في السحب الأسبوعي لحساب «الفوز» للجوائز، بجائزة نقدية قدرها 10000 دينار، وقد أقيم السحب يوم أمس تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.



وأعاد البنك الأهلي الكويتي إطلاق حساب «الفوز» للجوائز، وهو حساب الجوائز الأول من نوعه والذي يتيح لعملائه فرصة الفوز بجوائز ومكافآت كبرى. وتشمل المميزات الجديدة للحساب إعطاء العملاء فرصا أكبر للفوز بالإضافة الى زيادة عدد الجوائز، بحيث تمت إضافة الجائزة الشهرية بقيمة 20 ألف دينار، والجائزة ربع السنوية بقيمة 100 الف دينار، بينما ستستمر السحوبات الأسبوعية بقيمة 10 آلاف دينار، مع الاستمرار بتنظيم السحب السنوي على جائزة راتب شهري بقيمة 5 آلاف دينار لمدة 10 سنوات، كما قام البنك بزيادة عدد الفرص للعملاء من 100 دينار لكل فرصة إلى 10 دنانير. ويشجع البنك الأهلي الكويتي الجميع على فتح حساب الفوز أو زيادة أرصدتهم للحصول على فرص أكبر للفوز في السحب الأسبوعي القادم يوم الاثنين 31 يوليو 2023، إذ إنه كلما زادت المبالغ المودعة، كلما زادت فرص الفوز.