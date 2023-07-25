سجلت شركة «إينوس» INEOS Automotive الظهور العالمي الأول لطراز Grenadier Quartermaster في مهرجان Goodwood «جودوود» للسرعة 2023، وذلك بعد البدء في الإنتاج المتسلسل لسيارة الدفع الرباعي Grenadier العام الماضي.



وتمت إزاحة الستار عن سيارة Grenadier Quartermaster الجديدة كليا في أول ظهور عالمي لها يوم الخميس 13 يوليو الجاري، وهي نسخة بيك آب مزدوجة المقصورة (Double Cab Pick-up) من الطراز Grenadier الحائز جوائز متعددة.



وعقب هذا الإعلان مباشرة، تألقت السيارة الجديدة في ظهور خاص للغاية من خلال مشاركتها في سباق المرتفعات الشهير مع كوكبة من الشخصيات الشهيرة في مهرجان «جودوود» للاحتفال بمرور 75 عاما على انطلاق سباق السيارات الشهير وبدء إنتاج سترة Belstaff Trialmaster التي أطلق اسمها على إحدى باقات التجهيزات الاختيارية للسيارة Grenadier.



ويظهر لأول مرة أيضا للجمهور نموذج تجريبي مزود بخلايا الوقود الهيدروجيني للسيارة Grenadier حيث يستعرض مدى ملاءمة هذه التقنية الخالية من الانبعاثات لسيارة دفع رباعي طويلة المدى مصممة للمستقبل.



وتمكن زوار المهرجان من مشاهدة الطراز Grenadier Quartermaster والنموذج التجريبي المزود بخلايا الوقود الهيدروجيني في «حلبة الظهور الأول»، ومن ثم الانتقال إلى مسار سباق المرتفعات في كل يوم من أيام المهرجان الأربعة.



ويتيح مهرجان «جودوود» للسرعة فرصة حصرية مثيرة لعشاق المغامرات يمكنهم خلالها تجربة قيادة السيارة Grenadier Station Wagon في مسار غير ممهد شديد الوعورة في منطقة Goodwood Halnaker Chalk Pit المجاورة لموقع المهرجان الرئيسي.