توقع بنك غولدمان ساكس أن يؤدي الطلب القياسي في أسواق النفط إلى ارتفاع أسعار الخام في المدى القريب، حيث قال رئيس أبحاث النفط بالبنك دان سترويفن «نتوقع عجزا كبيرا إلى حد ما في النصف الثاني مع عجز يقارب مليوني برميل يوميا بالربع الثالث مع وصول الطلب لأعلى مستوى له على الإطلاق»، وفقا لما ذكره لشبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية.نت».



وأضاف أن البنك يتوقع ارتفاع سعر خام برنت من 80 دولارا للبرميل الآن إلى 86 دولارا للبرميل بنهاية العام.



وتم تداول العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي على انخفاض بنسبة 0.39% عند 80.75 دولارا للبرميل، في حين استقرت العقود الآجلة لخام القياس العالمي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.42% عند 76.75 دولارا للبرميل.



وبينما أقر سترويفن بأن إنتاج النفط الخام الأميركي ارتفع بشكل كبير خلال العام الماضي إلى 12.7 مليون برميل يوميا، يرى أن وتيرة النمو ستتباطأ طوال بقية عام 2023.



وقال «نتوقع أن يتباطأ نمو المعروض من الخام الأميركي بشكل كبير وبوتيرة متسلسلة تبلغ 200 برميلا يوميا من مستوياته الحالية»، مشيرا إلى انخفاض عدد الحفارات. يستخدم هذا المقياس، الذي يقيس عدد منصات النفط النشطة، كمؤشر لنشاط الحفر والإنتاج المستقبلي.



وسجل عدد منصات النفط الأميركية مؤخرا أدنى مستوى له في 16 شهرا، بانخفاض 15% عن ذروته في أواخر عام 2022، وفقا لتقرير حديث لبنك غولدمان، نقلا عن بيانات من «بيكر هيوز»، و«هافر».



وفي الأسبوع الماضي، أفادت شركة «بيكر هيوز» أن منصات النفط الأميركية تراجعت بمقدار 7 إلى 530، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2022. وأشار سترويفين إلى أن عدم وجود اتفاق بعد اجتماع وزراء الطاقة في مجموعة العشرين يشير إلى حالة عدم يقين «كبيرة جدا» بشأن الطلب على النفط على المدى الطويل.



ويأتي ذلك، فيما اجتمع وزراء الطاقة لمجموعة العشرين في الهند خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنهم غادروا دون التوصل إلى توافق في الآراء بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، مما يعقد الانتقال نحو الطاقة النظيفة. وقال سترويفن «النقطة الأساسية هنا بالنسبة للمستثمرين انه مع ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن الطلب على النفط، فقد يحتاج المستثمرون إلى علاوة للتعويض عن المخاطر المتزايدة من عدم اليقين المتزايد في الطلب».



توقعت وكالة الطاقة الدولية في يونيو أن الطلب العالمي على النفط في طريقه للارتفاع بمقدار 2.4 مليون برميل يوميا في عام 2023، متجاوزا الزيادة البالغة 2.3 مليون برميل يوميا في العام السابق.



وخلال عطلة نهاية الأسبوع، توقع الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي جوزيف ماكمونيجل أن تقوم كل من الهند والصين بتحقيق مليوني برميل يوميا من زيادة الطلب في النصف الثاني من عام 2023.