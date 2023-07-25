في إطار مسؤوليته الاجتماعية الشاملة تجاه كل فئات المجتمع، وحرصا من البنك على أهمية توطيد علاقة العمل بين الموظفين، وتشجيعا لطموح وطاقات الشباب والحرص على إكسابهم الخبرات والمعلومات الأساسية حول طبيعة العمل في القطاع المصرفي والتعامل مع العملاء بهدف شغل أوقات فراغهم خلال فترة الصيف، اختتم البنك التجاري الكويتي المرحلة الثانية من برنامجه التدريبي الصيفي لسنة 2023 والمخصص لأبناء وأقارب الموظفين العاملين في البنك، وتم تكريم المشاركين في هذا البرنامج بحضور مدير عام قطاع الموارد البشرية صادق عبدالله.



وفي هذا السياق، صرح عبدالله قائلا: لقد حرصنا على إعطاء الموظفين الأحقية في اختيار القطاعات التي يرغب أبناؤهم وأقاربهم المتدربون ممارسة تدريبهم الميداني بها بما يتناسب مع تخصصاتهم واهتماماتهم حتى تتسنى لهم الاستفادة القصوى من هذا البرنامج الصيفي.



كما شكر عبدالله جميع المشاركين على التزامهم بالبرنامج التدريبي، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية والعملية، وتابع مبينا أن مثل هذه البرامج تعمل على تأهيل الطلاب والطالبات على واقع الحياة المهنية عن طريق التدريب الميداني الفعال، وإنجاز بعض الأعمال المصرفية في بيئة العمل المصرفي التفاعلية، ما يسهم في إكسابهم خبرات ومهارات جديدة من خلال التعامل مع العملاء والتدريب العملي المكثف. من جانبهم، عبر المتدربون عن سعادتهم بهذا التجربة التي ساهمت في إثراء معرفتهم بالعمل المصرفي ودور البنوك في حياة الأفراد وكذلك المنتجات والخدمات التي توفرها البنوك لجمهور العملاء، مشيدين بتعاون موظفي البنك معهم في مجال التدريب، وشاكرين للبنك التجاري على إسناد مهام التدريب لهم في الإدارات والقطاعات التي قاموا باختيارها.