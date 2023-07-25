ضمن مساعيه المتواصلة لتطوير الكوادر البشرية، أعلن بنك الخليج عن تخرج عدد من موظفيه في «برنامج تأهيل الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي»، الذي نظمه معهد الدراسات المصرفية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي خلال الفترة من مارس 2022 إلى مايو 2023.



ويعد «برنامج تأهيل الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي»، جسرا ما بين المرحلة التعليمية الأكاديمية وسوق العمل، من خلال الدمج بين التدريب النظري والعملي، بما في ذلك العمل على أرض الواقع في مؤسسات تتمتع بقدر عال من المهنية، مما يثري خبرة المشاركين ويعدهم للعمل بكفاءة.



ويكتسب المشاركون في البرنامج على مدى سنة كاملة الكثير من المعارف والمهارات والتوجهات اللازمة للبدء في العمل المصرفي، كما يوفر لهم فرصة لاكتشاف القطاع المصرفي واكتساب المهارات الأكاديمية والمهنية.



وتمكن المتدربون طوال فترة التدريب من تجربة قدراتهم وتنمية مهاراتهم، واكتشاف البنوك المحلية والدولية، حيث يتم إيفاد المشاركين إلى عديد من البلدان المتقدمة في مجال العمل المصرفي للتدرب على أحدث ما وصلت إليه تقنيات العمل في القطاع المصرفي والمالي.



وفي هذا الإطار، قالت مدير عام إدارة الموارد البشرية في بنك الخليج سلمى الحجاج: نسعى باستمرار على إشراك الموظفين وتمكينهم وتنمية مهاراتهم، فهم ركائزنا لتحقيق التميز في خدمة العملاء والمجتمع. وأشارت إلى أن البنك يحرص على التعاون والشراكة مع المؤسسات العالمية والمحلية لتوفير برامج تدريبية نوعية، تساهم في تطوير الكوادر البشرية للبنك، انطلاقا من أهمية التدريب والتطوير في زيادة كفاءة ومهارة الموظفين.