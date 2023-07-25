الدخيل: نواصل إطلاق حلول مصرفية مبتكرة لإتمام عملائنا معاملاتهم اليومية بسرعة وسهولة





يواصل بنك الكويت الوطني إثراء الخدمات التي يوفرها برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل بما يساعد العملاء على إتمام كافة معاملاتهم باستخدام الموبايل، وفي ذلك الإطار، يعلن البنك عن إضافة باقة من الخدمات والميزات الجديدة للبرنامج أبرزها خدمة تحديث البيانات الشخصية بنموذج «اعرف عميلك» رقميا دون الحاجة إلى زيارة الفرع، انشاء روابط لخدمة الوطني للدفع السريع باستخدام رمز QR للتحويل، دفع روابط خدمة الوطني للدفع السريع فورا من خلال البرنامج، بالإضافة إلى خدمة جديدة تمكن العملاء من عرض معلومات البطاقة والرقم السري الخاص بها باستخدام برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل.

وتتضمن التحديثات الجديدة لبرنامج خدمة الوطني عبر الموبايل أيضا خدمات عديدة أخرى من بينها دفع روابط خدمة الوطني للدفع السريع فورا من خلال البرنامج عند استلام رابط الدفع السريع من أحد عملاء بنك الكويت الوطني.

كما ويمكن للعملاء الآن تحديث البيانات الشخصية بنموذج «اعرف عميلك» إلكترونيا عن طريق برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل في أي وقت.



توفر الخدمة الجديدة للعملاء تحديث نموذج «اعرف عميلك» الخاص ببياناتهم المصرفية في أي وقت سواء كانوا داخل الكويت أو خارجها بمجرد الدخول إلى برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، والضغط على «تحديث بياناتي الشخصية» ضمن «الملف الشخصي»، وتعبئة النموذج الرقمي، وتقديم الطلب في دقائق.



وتتيح التحديثات الجديدة إمكانية استخدام خدمة Quick Pay على برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل وإجراء المدفوعات من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة QR، حيث يمكن للعملاء التمتع بالخدمة، لاسيما ممن يعتمدون على البرنامج في إجراء كافة معاملاتهم المصرفية، ما سيجعل عملية إنشاء الروابط لخدمة الوطني للدفع السريع أسهل وأسرع.

وإذا كان الشخص القائم بالدفع عميلا في بنك الكويت الوطني، يمكنه إجراء عملية الدفع ببساطة عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة الخاص بخدمة Quick Pay الذي تم إنشاؤه من خلال المستفيد عن طريق التطبيق وإجراء الدفع من خلال الخدمة الجديدة بطريقة سريعة وسهلة وآمنة.



ويمكن لعملاء «الوطني» الآن دفع روابط خدمة الوطني للدفع السريع فورا من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل والذي سيتيح لهم حرية اختيار الحساب الذي يريدون الدفع به بضغطة واحدة دون الحاجة إلى إدخال بيانات اعتماد البطاقة لمتابعة عملية الدفع.



وتلبي هذه الخاصية الجديدة الاحتياجات اليومية للعملاء حيث تمكنهم من اجراء الدفع السريع بطريقة أكثر سرعة وسهولة من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل.



وبهذه المناسبة، قال مدير العمليات المصرفية عبر الموبايل بمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، محمد الدخيل: نعمل باستمرار في الوطني على إطلاق الحلول الرقمية المبتكرة لتسهيل المعاملات المصرفية اليومية من خلال التركيز على تطوير برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل بهدف تزويد عملائنا بوسائل جديدة ومستحدثة للقيام بمعاملاتهم المصرفية أينما كانوا وفي أي وقت، وبما يوفر لهم أفضل تجربة مصرفية على الإطلاق.

وأضاف: مع دخول موسم السفر، نسعى إلى تمكين عملائنا من إتمام كافة معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان، حيث يأتي توفير خدمة إمكانية تحديث البيانات باستخدام الموبايل في إطار اطلاعنا على احتياجات عملائنا وحرصنا على تلبيتها.



وأكد الدخيل حرص البنك على مواصلة إطلاق خدمات رقمية مبتكرة تسهم في تلبية احتياجات العملاء باستخدام برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل بما يسهم في إثراء تجربتهم المصرفية ومنحهم المزيد من الرفاهية.



وقد أطلق «الوطني» الإصدار الجديد من برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، بما يتضمنه من تعديلات شاملة تستهدف إثراء تجربة العملاء وتعزز قدرة البرنامج على تلبية احتياجاتهم المصرفية اليومية بطريقة أسهل.



ويعد برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل الرفيق المصرفي لعملاء الوطني، فيما تعزز التجربة الجديدة دور الخدمة بشكل أكبر في ظل ما توفره من ميزات أكثر تطورا من سهولة الوصول إلى الخدمات الأساسية بضغطة زر واحدة، وإعادة ترتيب لوحة التحكم في الحسابات والمنتجات المفضلة حسب طبيعة استخدام العميل، إضافة إلى الوصول لخدمة «الوطني للدفع السريع» بشكل أسرع، وكذلك مركز المكافآت الجديد، والعديد من المزايا الأخرى.

ويمكن للعملاء تنزيل برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل المتوافر حاليا على متجر آبل Apple Store ومتجر جوجل بلاي Google Play، وكذلك متجر هواوي Huawei App Gallery.