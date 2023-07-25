أعلنت شركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات، الوكيل الرسمي لسيارات أودي في الكويت، عن إطلاق عرضها الحصري على أودي S3 خلال شهر يوليو 2023.



ومن ضمن العروض الخاصة بشهر يوليو، تقدم أودي الكويت لعملائها هذا العرض الاستثنائي على S3، والذي يتضمن كفالة لمدة 5 سنوات، باقة خدمة لمدة 5 سنوات وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات.



وتقدم أودي المزيج المثالي بين الراحة، التصميم، الرفاهية، الأداء والتكنولوجيا، إلى جانب دعم العملاء مع الاستمرار في تقديم أفضل العروض على أودي S3، والتي تشمل السيارات الجديدة والمستعملة المعتمدة Audi Approved: Plus، وبأسعار تبدأ من 13.999 دينارا.



وتتميز أودي S3 بمحركها 2.0 TFSIالذي يولد 290 حصانا و400 نيوتن متر ونظام quattro الدفع الرباعي، وأيضا تتميز بأدائها الرياضي، حيث تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.9 ثوان وتصل سرعة قصوى تعادل 250 كم/س.



وللاستمتاع بالعروض الجديدة أو لحجز تجربة القيادة، يمكن للعملاء زيارة http://www.audi-kuwait.com أو الاتصال على 1811118.



أيضا يمكن للعملاء زيارة معرض أودي الكويت في منطقة الشويخ الصناعية - طريق الجهراء (شارع البيبسي)، من يوم السبت إلى الخميس من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 8:30 مساء.