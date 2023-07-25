استقرت أسعار الذهب، أمس، في وقت يترقب فيه المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وقد يشير خلاله إلى عزمه التوقف عن رفع أسعار الفائدة بداية من يوليو.



ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية وظل عند 1960.01 دولارا للأونصة، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1961.80 دولارا.



وهبط مؤشر الدولار، لكنه ظل قرب أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع الذي سجله في 20 يوليو، ما حد من ارتفاع الذهب، إذ إن صعود الدولار يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.



وإلى جانب المركزي الأميركي، سيعقد «المركزي» الأوروبي وبنك اليابان اجتماعين أيضا هذا الأسبوع. وتترقب السوق التصريحات التي ستصدر عن رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول ورئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، بشأن التحركات في المستقبل.



والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة، لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.



وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 24.6 دولارا للأونصة، بينما تراجع البلاتين 0.1% إلى 960.78 دولارا والبلاديوم بنفس النسبة إلى 1289.51 دولارا.