مفرح الشمري



في اطار التجديد والتطوير وبتوجيهات من وزير الاعلام ووزير الاوقاف للشؤون الاسلامية عبدالرحمن المطيري، تستعد اذاعة الكويت لإطلاق محطة جديدة مختصة بالشأن الرياضي داخليا وخارجيا وذلك في 15 اغسطس المقبل عبر الموجة 96.3 FM، حيث تبدأ ببث برامجها الرياضية وتغطياتها للأنشطة الرياضية المقامة بالبلاد، بالاضافة الى البرامج المختصة بالرياضة المباشرة والمسجلة من الساعة 4 عصرا حتى منتصف الليل.



وتأتي هذه الخطوة في التجديد والتطوير بفصل البرامج الرياضية التي تبث حاليا على اذاعة البرنامج العام واذاعة البرنامج الثاني ومحطة «كويت FM» لاعطاء اكبر وقت لمستمعي اذاعة الكويت في الداخل والخارج، خصوصا عشاق الرياضة بمختلف مجالاتها للاستمتاع بأوقاتهم ومتابعة ما يجري على الساحة الرياضية أولا بأول، وسيشرف على هذه المحطة مراقب البرامج الرياضية بالاذاعة أحمد الفضلي.



وفي ظل هذه التوجيهات الساعية لتطوير الاذاعة في ظل المتغيرات التي تحدث حولنا، يبذل الوكيل المساعد لقطاع الاذاعة بالتكليف د.يوسف السريع وزميله مدير اذاعة البرنامج العام سعد الفندي جهودا كبيرة لتكون هذه المحطة مميزة ببرامجها المباشرة والمسجلة وتغطياتها للانشطة الرياضية، خصوصا ان هناك برامج اذاعية مشهورة تبث من خلالها مثل البرنامج الشهير «عالمكشوف» الذي يبث حاليا عبر أثير البرنامج الثاني.



من جانب آخر، أعلن وكيل وزارة الإعلام د.ناصر محيسن امس بدء تشغيل استديو الأخبار الإذاعي الجديد الذي يعتبر من أحدث الاستديوهات الإذاعية لما يحتويه من تقنيات متقدمة وأجهزة متطورة بالبث الإذاعي.



وقال محيسن، في بيان صحافي، إن هذه الخطوة من شأنها تطوير آلية عمل الاستديو من خلال ربطه بأجهزة خوادم استديو الأخبار التلفزيوني لتسهيل عملية تبادل المعلومات بين استديو الأخبار الإذاعي والتلفزيوني.



وذكر أنه بتوجيهات من وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري تعمل «الإعلام» على استراتيجية وخطة عمل شاملة لتطوير منظومة العمل الإعلامي على المستويين التقني والفني وتطوير قدرات العنصر البشري في الوزارة التي تتضمن أيضا التركيز على تطوير عدد من مشاريع البنية التحتية للوزارة وفق أحدث المواصفات المطلوبة، ومنها الاستوديوهات الخاصة بالأخبار التلفزيونية والإذاعية وبما يواكب التطورات التي تشهدها صناعة الإعلام.