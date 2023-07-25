أكد الفنان محمد عبده أن فعاليات «جولة المملكة»، التي جاءت بمبادرة الهيئة العامة للترفيه، أوجدت تقاربا بين المجتمع والفن، خاصة ممن لا يهتمون بالفن، مبينا أنه مقصر بأداء الفلكلور النجراني.



وأضاف في تصريحات لـ «العربية.نت»، أن فعاليات «جولة المملكة» أثمرت ثقافة وسطية جميلة وتقاربا واسعا في الرأي، وأعطت للجمهور بكل اتجاهاته رؤية عن الفن والفنانين.



كما أردف أنه «ليس لدينا إسفاف في أغانينا، ولدينا ارتباط حميم جدا لأهلنا ومجتمعنا، واندمجنا بالنسيج والطابع التقليدي الذي لا يخدش الحياء والأخلاق الجميلة».



كذلك أوضح أن لكل منطقة أسلوبها وألحانها وطربها وذائقتها، فجنوب المملكة يذخر بالتراث والألحان والثقافة، قائلا «أنا مقصر بأداء الفلكلور النجراني، وقد وجدت في المنطقة مواهب فنية متعددة، وسأركز على هذا الجانب مستقبلا».



هذا، وأحيا محمد عبده حفلته الأولى في نجران ضمن جولة المملكة، حيث قدم العديد من الأغاني منها «تذكر، ربانة العود، يا مستجيب للداعي، ما عاد بدري، على البال، الأماكن، نسيم الجنوب، اختلفنا، المعاناة»، فيما ختم الحفلة بالأغنية الوطنية «فوق هام السحب».