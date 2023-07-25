القاهرة ـ محمد صلاح



انتهت الفنانة هاجر أحمد من تصوير معظم مشاهدها في فيلم «أهل الكهف» وتجسد شخصية قديسة في أحد البلاد وتقع في غرام زائر للمدينة، وتدور أحداثه في ثلاثة أزمنة مختلفة، ولكل زمن ملك أحد البلاد التي يدخلها الشخصيات السبع أبطال الفيلم، بطولة: خالد النبوي وغادة عادل ومحمود حميدة ومحمد ممدوح ومحمد فراج وريم مصطفى مأخوذ عن رواية الكاتب توفيق الحكيم، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة. ويعرض لهاجر حاليا أول بطولة نسائية في فيلم «بلموندو» وتجسد خلاله شخصية ربة منزل زوجة حسن الرداد والتي تعاني من الخيانة الزوجية ويشارك في بطولته سماء إبراهيم ومحمود حافظ وإنجي وجدان ومحمد محمود ومصطفى أبوسريع، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفي وإخراج ياسر سامي.