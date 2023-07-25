هادي العنزي



يلتقي منتخبنا الوطني لكرة السلة للناشئين (تحت 16 سنة) نظيره المنتخب السعودي في الـ 7 مساء اليوم، في أولى مبارياته بالبطولة الخليجية الـ 17 لكرة السلة للناشئين، التي تقام منافساتها على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وتختتم في 30 يوليو الجاري.



وتنطلق أولى مباريات البطولة الخليجية التي يشارك فيها 4 منتخبات، وبنظام دور من دور واحد، بلقاء يجمع قطر والبحرين في الـ 5 مساء اليوم، ويختتم الدور التمهيدي بعد غد الخميس، على أن تقام مواجهات الدور قبل النهائي مساء السبت، فيما تقام المباراة النهائية مساء الأحد المقبل، وسيتأهل طرفا النهائي إلى كأس آسيا للناشئين، التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة سبتمبر المقبل.



وقد تحضر «الأزرق» جيدا للبطولة، عبر معسكر في مدينتي يلوى وإسطنبول في تركيا، خاض خلاله 6 مباريات ودية، مكنت المدرب الوطني طلال القلاف ومساعدة فهد الرجيبة من اختيار 12 لاعبا من بين 16 لاعبا متاحا، وعلى الطرف الآخر تحضر الأخضر السعودي مستضيف البطولة بدوره في معسكر تدريبي بالبوسنة، ليصل الفريقان إلى أفضل جاهزية ممكنة، ويتوقع أن تكون متكافئة بدرجة كبيرة.



من جانبه، أكد رئيس الوفد عويد العنزي أن الأزرق جاهز لتقديم أفضل المستويات الفنية في البطولة، والمنافسة وصولا إلى المباراة النهائية، وذلك عطفا على التحضير المتميز للفريق، في المرحلة الأولى بالكويت، أو في المعسكر التدريبي بتركيا، لافتا إلى أن التكافؤ والندية ستكون السمة الغالبة لمباريات البطولة. إلى ذلك، يصل اليوم رئيس مجلس إدارة الاتحاد ضاري برجس إلى جدة لحضور البطولة، وقد سبقه أمين السر العام في الاتحاد ثامر الشنفا، الذي سيشارك في اجتماعات اللجنة التنسيقية لبطولات الخليج التي تقام على هامش البطولة.