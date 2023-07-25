عبدالعزيز جاسم



حدد الفريق الأول لكرة القدم في كاظمة أسماء 3 فرق سيواجهها من أصل 4 في معسكر تركيا الذي سينطلق 29 الجاري، حيث اتفق الجهاز الإداري مع فريفي معيذر وأم صلال من قطر وكذلك الخليج السعودي على أن يتم تحديد المواجهة الرابعة خلال اليومين المقلبين، وذلك استعدادا لانطلاق الموسم الجديد الذي ستكون بدايته مع بطولة دوري زين الممتاز 24 أغسطس المقبل.



ولم يخض «البرتقالي» أي مباراة ودية في الكويت تحت قيادة المدرب الجديد البرازيلي سيرجيو فارياس الذي يفضل أن تكون جميع الوديات في المعسكر التركي وذلك من أجل تجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا قبل خوض أي مباراة. وكان مدافع الفريق عماد الدين عزي قد انتظم في تدريبات الفريق بعد وصوله أول من أمس إلى البلاد، حيث كان في استقباله نائب رئيس جهاز الكرة خالد ذياب.



ويسعى كاظمة إلى إنهاء ملف المحترفين قريبا لكن حتى الآن لم يحدد الاسمين المتبقيين بسبب عدم اقتناع الجهاز الفني بالسير الذاتية للاعبين المطروحين من قبل عدد من المتعهدين، وقد يكون هناك توجه للتعاقد مع لاعبين خلال تواجد الفريق في المعسكر، على أن تتم تجربتهما في المباريات الودية قبل التوقيع الرسمي معهما.