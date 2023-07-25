الدوحة - فريد عبدالباقي



يدرس نادي السد القطري، إنهاء ارتباطه بالتراضي مع المنضم حديثا لصفوف الفريق المحترف البرازيلي جيوفاني هنريكي (19 عاما)، والذي تعرض لإصابة مزدوجة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وإصابة في الغضروف، وذلك بعد تعرضه للإصابة في الدقيقة الثانية من المباراة التجريبية، ضد الرجاء البيضاوي المغربي بعد أن تم تقديمه رسميا لوسائل الإعلان والجماهير. وفي الوقت الذي أكمل السد عقد محترفيه الأجانب بالإعلان عن ضم الثنائي الإكوادوري غونزالو بلاتا (22 عاما)، قادما من صفوف نادي بلد الوليد الإسباني لمدة 5 مواسم، والمغربي رومان سايس (33 عاما)، قادما من صفوف نادي بشكتاش التركي لمدة موسمين تأكيدا لانفراد «الأنباء»، لينضم الثنائي إلى صفقات السد الصيفية وهم: الكولومبي ماتيوس أوريبي، والبرازيلي باولو أوتافيو، والإيراني أمين حزباوي، بالإضافة إلى استمرار الجزائري بغداد بونجاح، وتجديد تعاقد البرازيلي غيليرمي توريس.



هذا، وتغادر بعثة نادي السد إلى مدينة أبها السعودية، اليوم استعدادا للمشاركة في بطولة الأندية العربية «كأس الملك سلمان»، حيث يبدأ مشواره بلقاء الوداد البيضاوي المغربي، الخميس المقبل على ستاد مدينة الأمير سلطان بأبها، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية والتي تضم أيضا ناديي الهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي.



كيم في الدحيل



هذا، وأعلن نادي الدحيل عن تعاقده رسميا مع لاعب جيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي كيم مون هوان (19 عاما)، كمحترف آسيوي، بدلا من مواطنه «نام تاي هي»، والذي قرر النادي القطري عدم تمديد التعاقد معه.



لينضم الوافد الكوري الجديد إلى محترفي الدحيل، وهم: الفرنسي إبراهيما ديالو، والإيطالي إبراهيما بامبا، والبرتغالي روبين سيميدو، والبلجيكي ادميلسون جونيور، والكيني مايكل أولونغا، ويتبقى لنادي الدحيل محترف آخر، سيتم الإعلان عنه خلال الفترة القادمة، قبل انطلاق الدوري القطري 17 أغسطس المقبل. من ناحية أخرى، أحرز البطل القطري معتز برشم المركز الثاني في مسابقة الوثب العالي ضمن جولة لندن عاشر جولات الدوري الماسي لألعاب القوى.



وسجل برشم قفزة لارتفاع 2.33م، خلف الأميركي جوفان هاريسون الذي أحرز المركز الأول مسجلا 2.35م.