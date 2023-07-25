تمكن بيراميدز بقيادة البرتغالي باتشيكو من إلحاق الهزيمة الأولى بالأهلي في الدوري المصري ليحرمه من تحقيق رقم قياسي بالفوز باللقب بدون هزيمة للمرة الثامنة في تاريخه، وانتهت المباراة بثلاثة أهداف نظيفة لصالح الفريق «السماوي» في لقاء شهد الكثير من المشاحنات والاعتراضات من الجانبين.



ولم يعرف الأهلي طعم الهزيمة في مختلف البطولات على مدار 132 يوما، إذ تعتبر هذه الهزيمة هي الأولى للأهلي منذ سقوطه أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة (2-5) 11 مارس الماضي ضمن دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.



وعلى المستوى المحلي لم يتعرض الأهلي لأي تعثر، وذلك منذ لقائه أمام طلائع الجيش (0-1) 27 أغسطس 2022 ضمن الجولة قبل الأخيرة من نسخة الموسم الماضي.



وقال مدرب الأهلي السويسري مارسيل كولر: «حصدنا كل الألقاب التي نافسنا عليها وتفوقنا على بيراميدز في المواجهات السابقة والحاسمة». وأضاف: «لا يوجد فريق في مصر أو في القارة بأكملها لعب عدد مباريات مثل الأهلي.. من الطبيعي جدا بعد كل هذا العدد من المباريات، أن يصل اللاعبون إلى عدم القدرة بدنيا وذهنيا».



فيما أعلن الأهلي توقيع عقوبة مالية كبيرة بلغت 300 ألف جنيه على نجمه حسين الشحات بعد صفعه لمحمد الشيبي لاعب بيراميدز بعد المباراة.



كما قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، بالتنسيق مع إدارة المسابقات إيقاف الشحات مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضى، وفقا لقائمة العقوبات.وفي سوق الانتقالات، يخضع اليوم المغربي حمزة الرجراجي مدافع فريق نهضة بركان للكشف الطبي في مدينة الإسكندرية تمهيدا للتعاقد مع نادي الاتحاد السكندري، وأنهى بيراميدز صفقة انتقال مصطفى فتحي من التعاون السعودي بعد تفعيل بند الشراء النهائي.