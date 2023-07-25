مبارك الخالدي



أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت تدريبا خفيفا مساء أمس في مدينة أبها السعودية والتي وصلها قادما من مدينة الرياض، وذلك للمشاركة في منافسات المجموعة الرابعة من بطولة الملك سلمان للأندية الأبطال والتي ستنطلق بعد غد الخميس، إذ يخوض الأبيض أولى مبارياته يوم الجمعة المقبل أمام فريق الوحدة الإماراتي.



ومن المقرر أن يسلم الجهازين الفني والإداري قائمة الفريق اليوم لخوض منافسات البطولة.



وكان الفريق قدم خسر أمام الهلال السعودي 2-4 في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أول من امس، ورغم الخسارة إلا أن الأبيض ظهر بمستوى مطمئن من الناحية البدنية وكان جريئا للغاية من الناحية الهجومية، وأهدر فيصل زايد ويوسف ناصر ركلتي جزاء كانتا كفيلتين بمعادلة النتيجة، لكنه للأسف عانى من بعض الهفوات الدفاعية والتي يستوجب على الجهاز الفني معالجتها قبل انطلاق مباريات بطولة كأس الملك سلمان، فالهدوء والابتعاد عن التهور مطلوبان للاعبي الخط الخلفي.



وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال 3-2، بعد أن تمكن من التقدم بالنتيجة مبكرا وتحديدا في الدقيقة الثانية عن طريق سيرجي سافيتش، إلا أن رد الأبيض جاء سريعا بعد 3 دقائق بمجهود مهاري رائع من قبل ياسين الخنيسي، لكن سالم الدوسري أعاد التقدم للهلال من ركلة جزاء (9)، وفي الدقيقة 46 تمكن زعيم آسيا من تسجيل الهدف الثالث عن طريق ميشيل ديلغادو، لكن ياسين عامري قلص الفارق للعميد من تسديدة قوية (47).



وفي بداية الشوط الثاني، تمكن الهلال من تسجيل الهدف الرابع من ركلة جزاء انبرى لها بنجاح روبين نيفيز (52)، وفي الدقيقة 85 تحصل فيصل زايد على ركلة جزاء سددها بنفسه لم يتمكن من خلالها من تقليص النتيجة بعدما ارتطمت بالقائم، وعاد زايد نفسه وتحصل على ركلة جزاء ثانية، إلا أن يوسف ناصر سددها خارج المرمى (93).



في جانب آخر، يترقب الجهازان الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي اكتمال صفوف الفريق في معسكره المقام حاليا بتركيا وذلك بالتحاق اللاعبين الذين تخلفوا عن السفر لأسباب مختلفة وهم: ضاحي الشمري وحمد القلاف وعبدالعزيز البشر وبدر المطيري.



وكان الأخضر قد طبق برنامجه الإعدادي منذ وصوله إلى مدينة إزميت بالتدريب على فترتين صباحية ومسائية تخللها العديد من المحاضرات الفنية للمدرب الألماني توماس برداريش.



ويستعد العربي لخوض أولى مبارياته الودية الخميس المقبل أمام فريق الخلود السعودي.