لن يشارك الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانيا عالميا في دورة تورونتو الألف نقطة للماسترز في التنس بداعي التعب، بحسب ما اعلن منظمو الدورة.



وقال ديوكوفيتش في بيان نشره الاتحاد الكندي للتنس على موقعه الرسمي «لطالما احببت القدوم الى كندا، لكن بعد التشاور مع فريقي، نعتقد أننا اتخذنا القرار الأنسب». وتابع «آمل في العودة الى كندا وتورونتو بالذات في السنوات القادمة للعب أمام الجمهور العظيم هنا».



ويأتي انسحاب ديوكوفيتش بعد اسبوع على خسارته نهائي بطولة ويمبلدون أمام الاسباني كارلوس الكاراز المصنف اول عالميا في مباراة ماراثونية من 5 مجموعات استمرت 4 ساعات و45 دقيقة.



ويحمل ديوكوفيتش الرقم القياسي في عدد الالقاب الكبرى في بطولات الغراند سلام مع 23 لقبا.



وتأتي دورة تورونتو ضمن دورات استعدادية لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابعة البطولات الاربع الكبرى المقررة اواخر اغسطس على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك.