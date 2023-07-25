تأكيدا لما أشارت إليه «الأنباء» الخميس الماضي عن توجه وزارة الداخلية لتكريم نقيب منع وقوع كارثة في محطة وقود من قبل القيادة العليا جراء تدخله البطولي بإزاحة مركبة مشتعلة داخل محطة وقود في منطقة جابر العلي، قد قام الوكيل المساعد لشؤون قطاعي الأمن العام والمرور والعمليات بالتكليف اللواء عبدالله الرجيب بتكريم النقيب فهد العجمي من مرتبات تنظيم سير مرور الأحمدي، وكذلك قام بتكريم الملازم أحمد العنزي وعريف خويران العجمي ووكيل عريف محمد العلوي وشرطي سعد المطيري لضبطهم شخصين مطلوبين بأحكام قضائية بالحبس واجبة النفاذ.