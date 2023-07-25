منصور السلطان



سيطر رجال الإطفاء ظهر أمس على حريق محدود اندلع في عدد من الأشجار والنباتات في الساحة الخارجية للسجن المركزي رقم 2 تسبب بانبعاث أدخنة كثيفة. ووفق مصدر أمني أفاد بأن بلاغا ورد ظهر امس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد باندلاع حريق في السجن المركزي، وعلى الفور توجه رجال الاطفاء والاسعاف لموقع الحريق، حيث تبين أن مجموعة أشجار ونباتات في الساحة الخارجية للسجن المركزي رقم 2 اندلعت بها النار، فتمت محاصرتها وإخمادها قبل امتدادها الى الأشجار الاخرى، وذلك خلال وقت قياسي دون حدوث إصابات. وذكر المصدر الحريق تصادف بتفقد أعضاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة للسجن المركزي رقم 1 والاستماع إلى شكاوى السجناء.