سعود عبدالعزيز



اتهم مقاول أردني صاحب قسيمة «مواطن» بسرقة معدات قدر قيمتها بـ 8 آلاف دينار، وقال الوافد في بلاغ بمخفر شرطة المطلاع: اتفقت مع المشكو بحقه على تنفيذ أعمال مقاولة بقسيمة الكائنة بمنطقة المطلاع، وأحضر معدات عبارة عن «خشب بقيمة 5000 دينار وملازم بقيمة 2000 دينار و1000 جك مستأجرة بقيمة 400 فلس الواحد لليوم»، وحصل خلاف فتوقفت عن العمل وتركت المعدات وحاولت مرارا استرجاعها، مشيرا إلى ان كل المساعي الخاصة لاسترجاع أدوات العمل فشلت، كما رفض المدعى عليه الرد على هاتفه النقال.



هذا، وتم تسجيل قضية وتمت إحالتها إلى المباحث للتحري وضبط المدعى عليه للتحقيق معه ومواجهته بأقوال المبلغ.