أصيب فلسطينيون بالرصاص الحي واعتقل آخرون خلال مداهمات للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، فيما حذرت الخارجية الفلسطينية من أن يؤدي استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الى «الانفجار الكبير».



وأفاد مسعفون بإصابة شاب فلسطيني بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات إسرائيلية مخيم عسكر للاجئين شرق نابلس، ومحاصرتها منزلا سكنيا.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة 4 شبان على الأقل بالرصاص الحي، و9 آخرين بالشظايا، خلال اقتحام إسرائيلي لمخيم «نور شمس» في مدينة طولكرم بالضفة.



وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من دخول المخيم، واقتحمت منزل مواطن وحولته إلى ثكنة عسكرية، واعتقلت نجله، كما داهمت مسجد المخيم وعشرات المنازل، وأجرت عمليات تفتيش واسعة داخلها وهددت أصحابها بعد إخضاعهم للتحقيق والاستجواب.



وحسب مصادر محلية، حاصرت آليات عسكرية للجيش المخيم، وأغلقت الشارع الرئيسي الذي يمر بمدخل المخيم، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الغاز السام واندلاع مواجهات.



وتداول نشطاء فلسطينيون على موقع «فيسبوك» مقاطع مصورة أظهرت تجريفا للطرق الرئيسة في المخيم وتدميرا لخطوط المياه والصرف الصحي، وأخرى لتبادل إطلاق نار بين مسلحين والقوات الإسرائيلية وتفجير عبوة ناسفة أحدثت انفجارا كبيرا بالمخيم.



وقالت «كتيبة طولكرم» التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في بيان إن عناصرها تصدوا للقوات الإسرائيلية بإطلاق الرصاص والعبوات الناسفة محلية الصنع، مشيرة إلى أن عناصرها تمكنوا من استهداف جرافة بشكل مباشر ما أدى لإعطابها.



كما داهمت قوات من الجيش الإسرائيلي مخيم عقبة «جبر» للاجئين في أريحا، وحاصرت منزلا سكنيا وسط اندلاع اشتباكات مسلحة في محيط المنزل.



وأفادت مصادر فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت ما لا يقل عن 15 فلسطينيا من مدن: نابلس وبيت لحم ورام الله، وطولكرم وأريحا في الضفة الغربية بدعوى أنهم من المطلوبين لأجهزتها الأمنية.



وقد حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من مخاطر استمرار الائتلاف الإسرائيلي الحاكم تصدير أزماته للساحة الفلسطينية وتدفيع الشعب الفلسطيني لأثمان باهظة لحلها.



وطالبت الوزارة في بيان له الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بتفعيل نظام الحماية للشعب الفلسطيني قبل «الانفجار الكبير».



إلى ذلك، اعتقلت قوات البحرية الإسرائيلية 4 من صيادي الأسماك الفلسطينيين أثناء عملهم قبالة سواحل غزة، بحسب منسق لجان الصيادين في القطاع زكريا بكر.



وقال بكر في تصريح صحافي إن بحرية الاحتلال اعترضت قارب صيد يعمل على متنه الصيادون الأربعة قبل أن تقوم بسحبه إلى مرفأ ميناء اسدود البحري الإسرائيلي، مشيرا إلى تصاعد عمليات الملاحقة الإسرائيلية للصيادين الفلسطينيين ومنعهم من ممارسة عملهم.