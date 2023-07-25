محمد الرقيب: اغلب ما جاء ببرنامج عمل الحكومة بحاجة فقط لقرار حكومي ورغبة حقيقية في العمل دون التضخيم الموجود بالبرنامج

محمد الرقيب: نطالب بزيادة رواتب المواطنين كما نطالب برقابة صارمة على الاسعار وتضخمها

محمد الرقيب: صلاح القضاء هو صلاح كافة مؤسسات الدولة والاصلاح السياسي بوابة للاصلاح الاقتصادي والخدماتي في الكويت

فارس العتيبي: البديل الاستراتيجي منذ 2014 وهو حبيس الادراج الحكومية بالرغم من اهميته للمواطن الكويتي

فارس العتيبي: برنامج عمل الحكومة يصب في صالح القطاع الخاص وكأن الحكومة تريد تسليم البلد للقطاع الخاص

فهد بن جامع: يجب ان تكون هناك استراتيجية للتعليم في الكويت وهناك تخبطات كثيرة في التعليم العالي

مرزوق الحبيني: البلد منذ 20 عاما يعاني من مشكلة "الصراع السياسي" والشعب هو الضحية لهذا الصراع الذي أدى الى عدم الاستقرار وتأخر الكويت في جميع المجالات

مرزوق الحبيني: حتى نصل الى الاستقرار السياسي يجب ان يكون هناك إصلاح سياسي

مرزوق الحبيني: يجب ان يتم اختيار الوزراء والمناصب القيادية وفقا لعمل وكفاءة الشخص حتى يكون هناك انجاز

متعب الرثعان: الإصلاح السياسي ضرورة وليس ترفا ويبدأ بقوانين الحريات وتعديل قانون الانتخاب وقانون المسيء وغيرها من القوانين التي تسهم في الاصلاح السياسي

متعب الرثعان: المواطن الكويتي يعاني من تضخم الاسعار، وعلى الحكومة ان تكون جادة في زيادة الرواتب وتوفير حياة كريمة للمواطنين

فهد المسعود: الخطاب الأميري شدد على ضرورة تعاون الحكومة مع المجلس وإعادة تصحيح المشهد السياسي ، وعلى الحكومة إصلاح مسارها وتعديل برنامج عملها لما يحقق تطلعات المواطنين

فهد المسعود: سنستخدم ادواتنا الدستورية اذا تراجعت الحكومة عن تحقيق مضامين الخطاب الحكومي

ماجد المطيري : رغم بوادر العمل البسيط نتاج التعاون الحكومي - النيابي إلا أن الغصة موجوده ونتمنى شمول العفو تشاورية شمر وتشاورية مطير في "الخامسة" وكلنا طموح بإنجاز خدمات صحية للمناطق الجنوبية ومن غير المعقول أن ينتظر المواطن 20 سنة للحصول على السكن

سعود العصفور : نتحدث عن مرحلة جديدة من العمل النيابي- الحكومي ورسالتي أننا أمام فرصة تاريخية لإعادة هذا البلد إلى وضعه الصحيح وأن نمنح هذا الشعب ما يستحقه والصراعات لا تنتج إلا الفساد والفشل وعلينا العمل حتى لا يلعننا التاريخ

لجنة الميزانيات والحسابات الختامية تنتهي من اجتماعها وتقر المشروع الحكومي بربط الميزانية العامة للدولة

بدر الملا : يجب أن نعرف إلى أين نسير وأزمة الكوادر كانت في 2003 الميزانية كانت وقتها 6 مليارات دينار والآن وصلت 26 مليارا لذلك مشروع الدولة يحتاج قرارات صعبة تقوم على الاستدامة المالية

حمد العليان : منذ 60 عاماً يتم تكرار نفس الحديث في مناقشة الخطاب الأميري وهناك تخط من بعض السلطات على الأخرى والحكومة تتعامل مع القضايا بطريقة غير صحيحة ويجب إقرار تعديل قانون المحكمة الدستورية وقانون الانتخاب

محمد هايف : بالأمس زرنا السجن المركزي وأؤكد أن العدالة واجبة ويجب فتح مجال التعليم للمتفوقين البدون وبعض المتقاعدين يلجأون إلى الجمعيات الخيرية لأن رواتبهم لا تكفي للصرف على أسرهم ويجب إسقاط الفوائد الربوية عنهم ورفع سقف رواتبهم

الوزير سعد البراك من جلسة مجلس الأمة : أؤكد أن الحكومة مهتمة جداً بقضايا المتقاعدين ونحن نراجع الدراسات والإجراءات الموجودة وهذا التزام وطني وأخلاقي أمامنا

عبدالله فهاد : الشعب الكويتي يئن بسبب استشراء الفساد وجيب المواطن يجب ألا يمس وهناك شلل كامل في مؤسسات الدولة وأزمة فراغ بالمناصب القيادية والحفاظ على الوحدة أمر مهم

أعضاء لجنة الميزانيات والحسابات الختامية البرلمانية يجتمعون الآن بمشاركة العديد من النواب لمناقشة الميزانية العامة للدولة تمهيداً لإنهائها وإدراجها على جدول أعمال مجلس الأمة

أحمد لاري : لا توجد رؤية أو بصيرة ولا يوجد وضوح وإلى أين نسير .. وإستراتيجية الأمن القومي يجب أن تكون ثابتة لا تتغير بتغير الوزراء ونحن نعاني من التراجع المستدام في الدولة وهناك ضرب للمنتجات الوطنية

حمد المطر : إقرار قانون العزل السياسي أحد أوجه التعاون بين السلطتين وقضية الفساد أمر يؤرق الجميع حيث انتشر في كل مؤسسات الدولة ومواجهته أمر حتمي وقضية الإسكان واضحة وموقع جنوب القيروان خير دليل على وجود خلل

مجلس الأمة ينتقل إلى استكمال مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الحالي

مرزوق الغانم : إجابة وزير المالية عن إنهاء عقود الطيارين في "الكويتية" بسبب إبداء الرأي بأن الاختصاص لا يتبع وزير المالية.. هناك لخبطة في الحكومة من خلال تبعية الهيئات

عبدالله المضف : من حق الشعب والنواب الاطلاع على البيانات المالية لشركة الدرة وهل وظيفة الدولة توفير عمالة؟ وحسب المعلومات الشركة خاسرة حتى رأس المال تآكل وستكون لنا إجراءات

مجلس الأمة ينتقل لمتاقشة بند الأسئلة

مرزوق الغانم : يجب تلاوة الرسالة التي تقدمت بها حول تكليف اللجنة المالية بدراسة قضية الدعوم على أن تقدم تقريرها خلال شهرين

مجلس الأمة يوافق على استقالة النائب شعيب المويزري من عضوية لجنة حقوق الإنسان

عادل الدمخي : قانون المفوضية لن ينجح إلا بضبط عملية تمويل الحملات الانتخابية وكذلك ضبط عملية الاستطلاعات وأنا شخصياً ضد إعادة النظر في قضية الدعوم على المواد التموينية

هاني شمس : أدوية الأمراض المزمنة يجب ألا تنقص أو يتم تغييرها بسبب الحالات الصحية للمرضى وهناك تضخم في الأسعار وحاجة المواطن للمواد التموينية أصبحت كبيرة جداً

حسن جوهر : هناك سرقات جديدة في مؤسسة التأمينات وسرقات بصرف مكافآت بعشرات الملايين واعترف بها الوزير السابق عبدالوهاب الرشيد وهناك نقص حقيقي في الأدوية وسوء تخزين وهناك هيمنة من المتنفذين وأحد أسباب نقص الأدوية هم تجار الأدوية

وزير الصحة د. أحمد العوضي من جلسة مجلس الأمة : لا يوجد نقص شديد في الأدوية بوزارة الصحة وهناك بدائل متوفرة ويجري العمل الآن على ميكنة الملفات ومخازن الكهرباء وهيئة الزراعة لا تخزن فيها أدوية بل أدوات استهلاكية

حمد المطر : مباني تخزين الأدوية متهالكة وقديمة جداً وهذه أحد أسباب نقص الأدوية وملف الصيدليات كبير جداً وفي الجلسة القادمة سأقدم طلباً للتحقيق في قضية ملفات الأدوية

وزير التجارة محمد العيبان من جلسة مجلس الأمة : إلغاء البطاقة التموينية أمر غير وارد ونحن نعمل على إيجاد قرارات لزيادة السلع المدعومة

أحمد لاري : يجب إعادة النظر في قضية الدعومات من قبل الحكومة وكثير من دول العالم ألغت الدعوم ويجب أن يكون هناك ترشيد للدعوم وتوجيهها بشكل صحيح للمواطن المستحق وصرف أموال للمواطنين بدلاً منها

مبارك الحجرف : منطقة جليب الشيوخ دولة داخل دولة مليئة بالمخالفات والتجاوزات وهي وكر للمجرمين والمتجاوزين على القانون ولن نسمح بإلغاء البطاقة التموينية لأن المتضرر الوحيد هو المواطن

مجلس الأمة يستهل جلسته بمناقشة كشف الأوراق والرسائل الواردة