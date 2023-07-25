أعلنت رئاسة الاركان العامة للجيش الكويتي أن القوة البحرية ستجري غدا الأربعاء وبعد غد الخميس رماية تدريبية بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحري.

وقالت الأركان في بيان صحافي، صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة اليوم الثلاثاء إن موعد الرماية التدريبية سيكون خلال الفترة من الساعة السابعة صباحا وحتى السادسة مساء.

وأوضحت أن ميدان الرماية البحري سيكون في مسافة 16.5 ميل بحري شرق رأس الجليعة امتدادا لجزيرة قاروه وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور إمتدادا إلى جزيرة أم المرادم.

ودعت المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر ومن هواة الصيد والتنزه إلى عدم الاقتراب من منطقة الرماية حرصا على سلامة الجميع.