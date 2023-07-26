أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الإنسانية محمد الشايع عن تدشين مركز الصفا القرآني تحت شعار «نصنع جيلا»، لخدمة أكبر شريحة من الحفظة بمختلف المحافظات في الكويت، ليكون للجمعية سهم بإذن الله في خدمة كتاب الله ونشر علومه وتنشئة أجيال تتحلى بالأدب القرآني والخلق القويم.



وقال الشايع إن مركز الصفا القرآني يستقبل الطلبة من 7 سنوات فما فوق في 10 حلقات للصغار والكبار بمختلف المناطق، مبينا أنه تم تخصيص حلقتين للإجازة والإسناد، موضحا ان هذه الحلقات القرآنية يتخللها العديد من المناشط من تحفيظ القرآن وتعليم أحكام التجويد وغرس القيم الإسلامية في نفوس الأبناء، بالإضافة الى الأنشطة والبرامج الترفيهية على أيدي كوادر تعليمية وادارية متميزة، مبينا أن الحلقات تعمل على مدار يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع، بينما تقام حلقات الإجازة والإسناد من الأحد حتى الخميس.



وبيــن أن «الصفــــا الإنسانية» ستقوم في نهاية كل فصل بتكريم الطلبة المتميزين، وتقديم هدايا قيمة للمجازين في حلقات الإسناد، حرصا منها على إكرام حفظة كتاب الله، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن».



ودعا أولياء الأمور إلى المبادرة باغتنام أوقات الأبناء فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم واستثمار أوقاتهم من خلال إلحاقهم بهذه المحاضن القرآنية.