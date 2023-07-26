نظمت «طلبات» الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا، بالتعاون مع أحد النوادي الصيفية، رحلة ميدانية لـ 30 طفلا إلى «كيدزانيا» الكويت، بهدف تثقيف الأطفال حول خدمات الشركة المتعددة وكيفية استخدامها للتكنولوجيا في عملياتها. وشملت التجربة التعليمية الفريدة مجموعة متنوعة من الأنشطة وورش العمل التفاعلية التي انصب التركيز فيها على تعريف الأطفال بآلية العمل اليومية في شركات توصيل الطعام بدءا من مرحلة الطلب وانتهاء بتوصيله إلى العميل. ويكمن سر نجاح المبادرة في القاسم المشترك بين كل من «كيدزانيا» و«طلبات»، وهو سعيهما نحو تعزيز مبدأ الابتكار، وحرص كل منهما على تبسيط المفاهيم حول مختلف المهن والمهام، ومن خلال المبادرة عملت «طلبات» على نشر الوعي حول صناعة الطعام المتنامية في المنطقة بشكل عام، والكويت على وجه الخصوص، من خلال إشراك الأطفال في مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تعزز قدرتهم على الابتكار والتطوير التكنولوجي.



وأثناء الرحلة تمكن المشاركون من فهم المزيد عن آلية العمل في شركات التكنولوجيا والتقنيات العصرية، وكيف أحدثت «طلبات» ثورة في صناعة الأطعمة، كما تعرفوا على العوامل التي ساهمت في نجاحها بهذا المجال، كتطويرها لتطبيق سهل الاستخدام واعتمادها لنظم تتبع متقدمة.



وتتوافق المبادرة مع رؤية «كيدزانيا»، الحائزة على العديد من الجوائز المعتمدة عالميا، نظرا لتميزها في مزج الترفيه والتعليم للأطفال، لكن قصة النجاح لا تنتهي هناك، فبفضل العديد من شركاء كيدزانيا الذين بدأوا معها منذ انطلاقتها، وأصبح عددهم يفوق الـ 35 شريكا، يستطيع الأطفال أن يحظوا بتجارب تعكس الحياة الحقيقية وأن يتعلموا كيف بإمكانهم أن يصبحوا مواطنين أفضل، من خلال محاكاة ولعب أدوار من الحياة الواقعية، وممارسة مهن مختلفة، ليفهموا ما يجري داخل مدينة كيدزانيا ويتعرفوا على أهمية وكيفية إدارة الأموال. وتعد كل من «طلبات» و«كيدزانيا الكويت» هذه الشراكة الاستراتيجية بمنزلة خطوة مهمة نحو تقديم تجارب تعليمية وترفيهية مميزة لشريحة الأطفال في الكويت، كما انها تعزز التزام الشركتين بدعم التعليم والتطوير في المجتمع.