دعت جمعية المهندسين الكويتية الى الاستفادة العملية من البحوث والابتكارات التي يقوم بها المهندسون الكويتيون في مختلف دول العالم، لافتة الى أهمية توطين ونقل التكنولوجيا في دعم تنفيذ خطط التنمية التي تنشدها الكويت. جاء ذلك خلال تكريم رئيس الجمعية م.فيصل العتل وبحضور أمين السر م.فهد العتيبي لعضو الجمعية الباحث الكويتي د.عبدالله الخالدي الذي حصل مؤخرا على جائزة «آرثر ليفبفر» في الفيزياء من جامعة كرانفيلد البريطانية.



وأكد العتل أن الجمعية لن تألو جهدا في دعم الزملاء والاحتفال بهم وتسويق مبتكراتهم وبحوثهم خدمة لهم ولتسليط الضوء على هذه الانجازات، لافتا إلى أن ما قام به الخالدي من بحوث علمية في مجاله وحصوله على هذه الجائزة وإهدائها للكويت أميرا وحكومة وشعبا موضع فخر لنا جميعا. من جهته، أعرب الباحث وعضو هيئة التدريس بكلية الدراسات التكنولوجية د.عبدالله الخالدي عن سعادته بهذه اللفتة من الجمعية للاحتفاء به وتكريمه، مؤكدا استعداده للتعاون في جميع مجالات تخصصه والعمل التطوعي في جمعية المهندسين الكويتية والمساهمة معها في نقل الخبرات وتدريب وتأهيل المهندسين الكويتية لرفع مستوى أدائهم المهني.



يذكر أن الجامعة قدمت هذه الجائزة إلى د. عبدالله الخالدي تقديرا لإسهاماته وأبحاثه العلمية التي أنجزها خلال مرحلة الدكتوراه، كما ان الجائزة سميت باسم العالم آرثر ليفبفر تقديرا لدوره المحوري وإسهاماته الكبيرة في مجال فيزياء الاحتراق وهندسة الدفع وتمنحها جامعة كرانفيلد لأفضل رسالة دكتوراه على مستوى المملكة المتحدة في هذا المجال.