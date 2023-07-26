عبدالله الراكان



واصلت الحسينيات ومجالس ذكر أهل بيت النبوة إحياء ليالي شهر محرم 1445، حيث خصصت الليلة السادسة للحديث عن مناقب أصحاب الحسين عليه السلام وخصوصا شيخ الأنصار حبيب بن مظاهر الأسدي الذي كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانت له مرتبة سامية.



وأجمع خطباء الحسينيات على ان أصحاب الحسين عليه السلام بذلوا الغالي والنفيس وضحوا بدمائهم الطاهرة انتصارا له فكانوا مثالا يحتذى في الوفاء والتضحية والإيثار والزهد في الدنيا من أجل الآخرة، مشيرين إلى أن قلة عددهم لم تمنعهم من الدفاع عن الإمام الحسين.



وفي حسينية آل بوحمد بمنطقة الدعية ارتقى المنبر الخطيب الشيخ حسين الشمالي، مؤكدا ان أصحاب الإمام الحسين لبوا نداءه ودعواته ولم يقصروا في نصرته.



وأضاف الشمالي: أصحاب الإمام الحسين في ليلة العاشر من محرم كان لهم دوي كدوي النحل ما بين راكع وساجد وقائم حتى نالوا الشهادة عليهم رحمات الله.